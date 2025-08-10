Tạm giữ 5 đối tượng giả mạo tài khoản mạng xã hội bán trái cây, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Ngày 10-8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: CACC

Năm đối tượng gồm: Võ Văn Nhật Quang (sinh năm 1999), Võ Nguyễn Hoàng Thông (sinh năm 1998), Võ Văn Tường (sinh năm 1998), Võ Hoàng Việt Hưng (sinh năm 1991) và Võ Văn Quang (sinh năm 2003), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị bị tạm giữ để điều tra về các hành vi “Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ caooo, Công an TP Đà Nẵng, phát hiện nhóm đối tượng do Võ Văn Nhật Quang cầm đầu có dấu hiệu nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm Quang giả mạo tài khoản Facebook bán trái cây uy tín tại Hàn Quốc để kết bạn, nhắn tin với người mua nhằm lấy số điện thoại. Sau đó, nhóm này lừa nạn nhân cung cấp mã OTP để chiếm quyền kiểm soát Facebook qua chức năng quên mật khẩu. Khi kiểm soát được tài khoản, nhóm giả danh chủ tài khoản nhắn tin lừa đảo người thân nhằm chiếm đoạt tiền với nhiều phương thức tinh vi.

Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: CACC

Với thủ đoạn này, từ tháng 12-2024 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã thực hiện việc xâm nhập trái phép trên 70 thông tin tài khoản Facebook, số tiền các đối tượng chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng trên 10 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

PHẠM NGA