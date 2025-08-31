Sau hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước gây sốt hồi tháng 4 năm nay, trong những ngày cả nước đang hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, bạn đọc có dịp gặp lại nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình qua ấn phẩm Tấm lòng với Đất nước (Sbooks và NXB Chính trị quốc gia Sự thật).

Ấn phẩm Tấm lòng với Đất nước

Cuốn sách tập hợp những bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn tiêu biểu của đồng chí Nguyễn Thị Bình, không chỉ thể hiện những suy nghĩ, quan điểm và tình cảm của một nhân chứng lịch sử, mà còn là sự kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách - từ người chiến sĩ cách mạng kiên trung trên chiến trường chính trị - ngoại giao đến người công dân mẫu mực trong thời bình luôn đau đáu với các vấn đề phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục và con người.

Với 3 phần: Suy nghĩ về đất nước, nhân dân và Đảng; Ngoại giao và những bài học; Vì một nền giáo dục trung thực, lành mạnh, hiện đại, cuốn sách đưa người đọc trở lại Hội nghị Paris lịch sử, nơi đồng chí Nguyễn Thị Bình - người phụ nữ duy nhất tại bàn đàm phán - giữ vai trò Trưởng đoàn đàm phán của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Bình khẳng định: “Trong lịch sử ngoại giao thế giới, cuộc đàm phán Paris về Việt Nam... là cuộc đàm phán dài nhất để chấm dứt một cuộc chiến tranh trong thế kỷ XX”. Với hơn 200 phiên họp công khai và hàng trăm cuộc phỏng vấn, những con số ấy không chỉ cho thấy sự khốc liệt của mặt trận ngoại giao mà còn là bằng chứng sinh động về sự bền bỉ, bản lĩnh và trí tuệ của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng ghi lại dấu ấn của đồng chí Nguyễn Thị Bình trong lĩnh vực giáo dục, khi đồng chí đảm nhận vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục từ năm 1976 đến năm 1987. Trong thời kỳ này, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 được chọn để tôn vinh nghề giáo, và các danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” được ghi nhận chính thức. Điều đó phản ánh tầm nhìn chiến lược của một người lãnh đạo luôn lấy con người làm trung tâm, coi giáo dục là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Điểm đặc biệt của cuốn sách nằm ở sự giản dị, chân thành nhưng đầy sức nặng. Những hồi ức về cuộc sống gắn liền với dân tộc, về việc từ chối vị trí Phó Chủ tịch nước vì đã đến tuổi nghỉ hưu, rồi lại chấp nhận vì tấm lòng với đất nước đã thể hiện một nhân cách lớn, một tinh thần trách nhiệm không màng danh vị.

Thành công của hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước với lượng phát hành lên tới 50.000 bản cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của những giá trị mà đồng chí Nguyễn Thị Bình truyền tải. Tấm lòng với Đất nước là cuốn sách xuất bản sau, không phải là cuốn hồi ký chính trị khô khan mà là kết tinh của một cuộc đời sống cùng dân tộc, đau đáu với tương lai đất nước, và luôn vững niềm tin vào những điều tốt đẹp. Vì lẽ đó, cuốn sách sẽ là nguồn cảm hứng cho không chỉ những người làm ngoại giao, giáo dục, mà còn cho tất cả những ai yêu và muốn cống hiến cho đất nước.

QUỲNH YÊN