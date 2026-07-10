Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tặng quà gia đình chính sách tại Tây Ninh

Sáng 10-7, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành (xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh).

Trong không khí trang nghiêm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chỉnh trang vòng hoa trước khi dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Khu di tích cách mạng Bình Thành, tỉnh Tây Ninh

Sau lễ dâng hương, đoàn công tác nghe giới thiệu về quá trình hình thành, giá trị lịch sử của Khu di tích Bình Thành - một địa chỉ đỏ tiêu biểu ghi dấu phong trào cách mạng của quân và dân tỉnh Long An trước đây.

Trong các cuộc kháng chiến, nơi đây là vùng căn cứ cách mạng có vị trí chiến lược, nằm giữa hai dòng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, tiếp giáp khu vực biên giới. Từ sau Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940, Bình Thành là một trong những căn cứ đầu tiên của lực lượng cách mạng ở Nam bộ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, Bình Thành được Tỉnh ủy Long An lựa chọn làm căn cứ lãnh đạo phong trào cách mạng. Nơi đây từng là địa điểm đứng chân của nhiều cơ quan lãnh đạo, đơn vị vũ trang, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1998. Hiện khu di tích có quy mô hơn 98ha, với nhiều hạng mục được phục dựng như nhà trưng bày, khu căn cứ Tỉnh ủy, hệ thống hầm bí mật và không gian tái hiện điều kiện sinh hoạt, chiến đấu của lực lượng cách mạng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tham quan khu di tích

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 30 phần quà đến gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Bình Thành. Những phần quà thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với người có công, góp phần động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

QUANG VINH