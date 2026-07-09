Cháy lớn ở cảng Tam Quan, nhiều tàu cá tiền tỷ bị thiêu rụi

Video: Đám cháy bùng phát dữ dội, ngư dân bất lực nhìn tài sản bị thiêu rụi

Khoảng 21 giờ ngày 9-7, trao đổi nhanh với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết, trực tiếp chỉ đạo khống chế vụ cháy lớn thiêu rụi hàng loạt tàu cá xa bờ tại vùng neo đậu cảng Tam Quan, thuộc khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc.

Lửa lớn bùng phát dữ dội, hàng loạt tàu cá lớn dần bị thiêu cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, một tàu cá đang neo đậu tại khu D Cảng cá Tam Quan bốc cháy dữ dội. Sau đó, tàu này bị đứt dây neo, trôi sang khu vực neo đậu gần xưởng cơ khí, đóng tàu của Công ty CP Thủy sản H.N (ở khu phố Thiện Chánh) rồi cháy lan sang nhiều tàu cá khác.

Do thời tiết nắng nóng, gió Nam thổi mạnh nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Các tàu cá đều làm bằng gỗ, trong khoang chứa nhiều nhiên liệu nên lửa cháy rất nhanh.

Lửa lớn lan rộng, ngư dân đành bất lực nhìn tàu cá cháy rụi

Đến khoảng 20 giờ 40 phút, ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn 7 tàu cá có chiều dài khoảng 20-24m và tiếp tục cháy lan sang 1 tàu cá khác.

Đến khoảng 21 giờ, đám cháy vẫn bùng phát dữ dội, tiếp tục lan sang nhiều tàu cá, chưa có dấu hiệu được khống chế.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương nỗ lực dập lửa, đồng thời di chuyển các tàu cá lân cận để hạn chế, ngăn chặn thiệt hại có thể tiếp tục xảy ra.

Lực lượng chức năng được huy động để cứu vớt tài sản của ngư dân

Thủy triều rút nên việc di chuyển tàu cá rất khó khăn

Gió Nam càng khiến đám cháy bùng phát dữ dội hơn

Hiện trường vụ cháy

Theo người dân địa phương, phần lớn tàu cá bị cháy có chủ tàu đang ở xa. Thời điểm xảy ra vụ việc, thủy triều xuống thấp khiến việc di chuyển tàu gặp rất nhiều khó khăn. Các tàu bị cháy chủ yếu là tàu lưới rút và tàu câu cá ngừ đại dương có giá trị lớn, thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

NGỌC OAI - HUỲNH ĐẠI