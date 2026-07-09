Lãnh đạo tỉnh Cà Mau giải thích lý do chọn logo mới

Ngày 9-7, tại buổi họp báo và giao ban báo chí quý 2-2026, ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau, lý giải việc chọn logo mới, mà không sử dụng tác phẩm đoạt giải nhất từ cuộc thi thiết kế logo. Đây là nội dung được dự luận quan tâm thời gian qua.

Logo tỉnh Cà Mau được công bố tại chương trình nghệ thuật kỷ niệm một năm thành lập tỉnh Cà Mau, diễn ra tối 30-6-2026

Theo ông Hồ Trung Việt, logo mới được công bố và đưa vào sử dụng từ ngày 30-6, không lấy nguyên mẫu từ bất kỳ tác phẩm dự thi cụ thể nào trong cuộc thi thiết kế logo, mà được hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến của chuyên gia, các địa phương và người dân.

Khi tỉnh Cà Mau được thành lập ngày 1-7-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã thống nhất chủ trương xây dựng logo mới nhằm phục vụ công tác nhận diện, quảng bá hình ảnh địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Tháng 11-2025, UBND tỉnh Cà Mau ban hành đề án tổ chức cuộc thi thiết kế logo trên phạm vi cả nước. Cuộc thi thu hút 623 tác phẩm của 360 tác giả trong và ngoài tỉnh. Qua nhiều vòng chấm, ban tổ chức chọn 11 phương án để xét giải, sau đó 4 phương án xuất sắc nhất được chọn lấy ý kiến rộng rãi.

Đến tháng 4-2026, có 51 cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia góp ý; gần 10.400 lượt bình chọn của người dân trên cả nước đối với 4 phương án được lựa chọn. Các mẫu logo cũng được lấy ý kiến đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và đăng tải trên cổng thông tin điện tử UBND tỉnh.

Ngày 26-6, ban tổ chức trao một giải nhất cho tác giả Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh (xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau), trị giá 100 triệu đồng cùng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; đồng thời trao 10 giải khuyến khích.

Theo thể lệ cuộc thi do ban tổ chức ban hành, mục đích của cuộc thi là lựa chọn một hoặc một số thiết kế tiêu biểu để cấp có thẩm quyền xem xét lựa chọn hoặc kết hợp lựa chọn trong quá trình thiết kế logo mới của tỉnh. Trên cơ sở các tác phẩm đạt giải, ban tổ chức báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét có thể điều chỉnh thiết kế lại mẫu logo để sử dụng cho tỉnh Cà Mau. Bản quyền logo chính thức thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau.

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