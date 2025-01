Tăng cường đảm bảo an toàn trên các công trường giao thông thi công xuyên tết

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án duy trì nghiêm túc hệ thống rào chắn, biển báo thi công bảo đảm an toàn lao động, giao thông tại các công trường hạ tầng giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Liên quan các dự án công trình thi công xuyên tết, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án duy trì nghiêm túc hệ thống rào chắn, biển báo thi công bảo đảm an toàn lao động, giao thông tại các công trường hạ tầng giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường kiểm tra việc thi công các dự án xuyên tết. Ảnh: QUỐC HÙNG

UBND TPHCM yêu cầu tổ chức thi công dứt điểm trên từng đoạn tuyến, bố trí đầy đủ rào chắn, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, người điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường... để hạn chế gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân khu vực dự án đi qua. Bên cạnh đó, các chủ phương tiện, lái xe thi công xây dựng dự án tuân thủ đúng các quy định về an toàn giao thông, tải trọng vận tải khi cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường kiểm tra việc thi công tại dự án hạ tầng giao thông kết nối Nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, các đơn vị kiểm tra, rà soát toàn bộ công trường, bảo đảm đầy đủ hệ thống rào chắn, đèn tín hiệu, biển báo, tránh gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện lưu thông. Nếu để xảy ra sự cố, trách nhiệm sẽ thuộc về người đứng đầu dự án.

Ngoài việc bảo đảm an toàn giao thông, UBND TPHCM cũng yêu cầu các nhà thầu có kế hoạch trực, bố trí lực lượng bảo vệ, hạn chế tối đa tình trạng ngưng trệ hoặc thi công dang dở trong những ngày cao điểm Tết. Đặc biệt, các dự án trọng điểm như dự án tuyến metro Bến Thành - Tham Lương, đường Vành đai 3, Nhà ga T3… cần được giám sát chặt chẽ để vừa giữ tiến độ, vừa bảo đảm an toàn lao động.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường thường xuyên kiểm tra việc thi công các dự án hạ tầng giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

UBND TPHCM cũng giao các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm tại các công trình đang thi công.

QUỐC HÙNG