Khảo sát người dân, doanh nghiệp về nhu cầu hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật

Bộ Tư pháp vừa công bố các bảng câu hỏi xin ý kiến người dân, doanh nghiệp nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu xây dựng một hệ thống pháp luật.

Ảnh minh họa

Tại bảng khảo sát người dân, Bộ Tư pháp đưa ra các câu hỏi cụ thể như: “Trong 5 năm gần đây, ông/bà đã từng tìm hiểu, đọc một văn bản pháp luật nào chưa? Nếu đã tìm hiểu, đã đọc văn bản pháp luật thì ông/bà cho biết văn bản đã đọc thuộc lĩnh vực pháp luật nào?”; “Theo ông/bà, việc tìm hiểu quy định của pháp luật hiện nay có thuận tiện không?”…

Quý độc giả vào đường link dưới đây để trả lời các câu hỏi:

https://baophapluat.vn/forms/khao-sat-nguoi-dan-ve-nhu-cau-hoan-thien-cau-truc-he-thong-phap-luat?gidzl=f19BIgs3iNUc3a98gfIpUQS2H4EmbEHyxL8H5RV8wYZgN1mKjfpdUBjR71MnpBmilLWQ5p4vey88h82ySW

Tại bảng khảo sát doanh nghiệp, Bộ Tư pháp đưa ra các câu hỏi như: “Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp; tổng số lao động hiện tại của doanh nghiệp; doanh nghiệp tìm hiểu thông tin pháp luật mà mình quan tâm qua những nguồn nào”...

Để trả lời các câu hỏi, quý độc giả có thể vào đường link dưới đây:

https://baophapluat.vn/forms/khao-sat-doanh-nghiep-ve-nhu-cau-hoan-thien-cau-truc-he-thong-phap-luat?gidzl=dpmpUOnIub6T83fxYqNWNveXFd2NIBLQq75h9f0KkmxNVsOdaK2sNePuPYQM4EqAW7jW934ZNEaTZL7lL0​.

ANH PHƯƠNG