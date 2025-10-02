Pháp luật

Khảo sát người dân, doanh nghiệp về nhu cầu hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật

SGGPO

Bộ Tư pháp vừa công bố các bảng câu hỏi xin ý kiến người dân, doanh nghiệp nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu xây dựng một hệ thống pháp luật.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại bảng khảo sát người dân, Bộ Tư pháp đưa ra các câu hỏi cụ thể như: “Trong 5 năm gần đây, ông/bà đã từng tìm hiểu, đọc một văn bản pháp luật nào chưa? Nếu đã tìm hiểu, đã đọc văn bản pháp luật thì ông/bà cho biết văn bản đã đọc thuộc lĩnh vực pháp luật nào?”; “Theo ông/bà, việc tìm hiểu quy định của pháp luật hiện nay có thuận tiện không?”…

Quý độc giả vào đường link dưới đây để trả lời các câu hỏi:

https://baophapluat.vn/forms/khao-sat-nguoi-dan-ve-nhu-cau-hoan-thien-cau-truc-he-thong-phap-luat?gidzl=f19BIgs3iNUc3a98gfIpUQS2H4EmbEHyxL8H5RV8wYZgN1mKjfpdUBjR71MnpBmilLWQ5p4vey88h82ySW

Tại bảng khảo sát doanh nghiệp, Bộ Tư pháp đưa ra các câu hỏi như: “Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp; tổng số lao động hiện tại của doanh nghiệp; doanh nghiệp tìm hiểu thông tin pháp luật mà mình quan tâm qua những nguồn nào”...

Để trả lời các câu hỏi, quý độc giả có thể vào đường link dưới đây:

https://baophapluat.vn/forms/khao-sat-doanh-nghiep-ve-nhu-cau-hoan-thien-cau-truc-he-thong-phap-luat?gidzl=dpmpUOnIub6T83fxYqNWNveXFd2NIBLQq75h9f0KkmxNVsOdaK2sNePuPYQM4EqAW7jW934ZNEaTZL7lL0​.

Tin liên quan
ANH PHƯƠNG

Từ khóa

xây dựng pháp luật Bộ Tư pháp người dân và doanh nghiệp

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn