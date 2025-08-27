Chính trị

Đối ngoại

Tăng cường hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia

SGGP

Ngày 26-8, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, làm Trưởng đoàn, đã đến chào xã giao lãnh đạo Cảnh sát biển Indonesia và đồng chủ trì Hội nghị song phương.

Theo đánh giá, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia ngày càng chặt chẽ, thực chất, đóng góp tích cực cho an ninh, an toàn, vì các vùng biển hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Hai bên đã triển khai hiệu quả nhiều nội dung hợp tác theo Bản ghi nhớ 2021, như: chia sẻ thông tin, phối hợp xử lý tình huống trên biển, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ thực thi pháp luật, luyện tập chung. Hai bên cũng hoàn tất gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024-2027, tạo cơ sở pháp lý và thực tiễn quan trọng để tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương. Hiện nay, Việt Nam đã hoàn tất thủ tục để chính thức ký kết tham gia Diễn đàn - cơ chế hợp tác khu vực của lực lượng thực thi pháp luật trên biển ASEAN, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác đa phương.

Hai bên thống nhất một số nội dung phối hợp trong năm 2026 như duy trì tàu thăm, giao lưu, tập huấn, luyện tập chung, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển.

Tin liên quan
ĐỨC ĐỊNH - PHÚ NGÂN

Từ khóa

Cảnh sát biển Indonesia Cảnh sát biển Việt Nam Quan hệ hợp tác Cứu nạn Luyện tập Biên bản ghi nhớ Thịnh vượng Thực thi Vùng biển Thực chất

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn