Tối 28-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam rời thủ đô Kuala Lumpur về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Tạo động lực tăng trưởng

Trước đó, sáng 28-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 28. Trước Hội nghị Cấp cao, các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc đã chứng kiến Lễ ký Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng trưởng đoàn các nước ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 28

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ ASEAN - Trung Quốc. Thứ nhất, tăng cường kết nối thông minh, bao trùm và bền vững, trong đó cần triển khai hiệu quả Nghị định thư nâng cấp ACFTA 3.0; phát triển hệ thống hạ tầng kết nối ASEAN - Trung Quốc theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Thứ hai, tăng cường đổi mới sáng tạo, ủng hộ hai bên xây dựng Chương trình Hành động đối tác gần gũi hơn về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cho tương lai ASEAN - Trung Quốc (giai đoạn 2026-2030). Thứ ba, ASEAN và Trung Quốc cần xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC; sớm đạt được Bộ Quy tắc COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và hài hòa lợi ích chính đáng của các bên.

Nâng tầm quan hệ hữu nghị

Phát biểu tại Hội nghị ASEAN - New Zealand và ASEAN - Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất các trọng tâm hợp tác chính. Theo đó, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cho phát triển bao trùm và bền vững, cùng đóng góp vào xây dựng cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ; tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ lập trường của ASEAN về Biển Đông.

Đẩy mạnh liên kết kinh tế, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand vừa nâng cấp; hỗ trợ ASEAN đàm phán và triển khai Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN (DEFA).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - New Zealand. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tăng cường kết nối con người, đặt con người là trung tâm, là chủ thể, là động lực của quan hệ hợp tác; cùng nhau củng cố môi trường hòa bình, an ninh, ổn định cho phát triển; đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực chung duy trì trật tự dựa trên luật lệ; tăng cường hợp tác an ninh biển, an ninh phi truyền thống, thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin, cảnh báo sớm các mối đe dọa, kể cả trong không gian mạng…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cả về tiếng nói và hành động đối với lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự Lễ Chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN từ Malaysia sang Philippines; gặp lãnh đạo các nước Brunei Darussalam, Malaysia, Timor Leste; làm việc với các Đại sứ Việt Nam tại khu vực ASEAN.

TTXVN