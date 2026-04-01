Tăng cường phối hợp kiểm soát tàu cá ra vào cảng, chống khai thác IUU

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng đề nghị phối hợp triển khai các biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến theo quy định, góp phần ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Lực lượng Biên phòng tuyên truyền về chống khai thác IUU đến với ngư dân

Theo đó, thực hiện Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT ngày 31-12-2025 cùng các chỉ đạo của Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, Bộ NN-MT (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng trực thuộc triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ.

Cụ thể, cần bố trí đủ nguồn lực tại các đồn, trạm biên phòng tuyến biển để thực hiện thủ tục xuất, nhập bến cho tàu cá bảo đảm kịp thời, thống nhất theo thời gian thực trên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT); đồng thời kết nối, liên thông dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID), bảo đảm theo dõi, giám sát toàn bộ lượt tàu cá ra, vào cảng.

Thủy sản nhập bến tại cảng cá Incomap (phường Vũng Tàu, TPHCM)

Các lực lượng chức năng phải kiểm soát chặt tàu cá xuất, nhập bến, kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện hoạt động. Trong đó, tàu cá xuất bến qua đồn, trạm biên phòng phải có xác nhận rời cảng của tổ chức quản lý cảng cá trên hệ thống eCDT; tàu nhập bến phải được cập nhật thông tin theo thời gian thực để phục vụ kiểm soát, xử lý trường hợp không cập cảng bốc dỡ thủy sản theo quy định.

Bộ cũng yêu cầu tăng cường phối hợp với Sở NN-MT kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại cảng; theo dõi tình trạng tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), vượt ranh giới trên hệ thống cảnh báo VMS-Alert; kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin về kết quả xử phạt vi phạm khai thác IUU và cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Bên cạnh đó, các đơn vị chuyên môn được yêu cầu sử dụng, kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành để giám sát hoạt động tàu cá trong vùng ven bờ và trên các vùng biển, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

THÀNH HUY