Tăng cường tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21-4

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Công văn số 59-CV/BTGDVTW về việc tăng cường tổ chức và tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21-4 tại các địa phương trong cả nước.

Thời gian qua, phát triển văn hóa đọc đã trở thành một hoạt động quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Tuy vậy, sự quan tâm của một số địa phương, đơn vị chưa đồng đều, khoảng cách về đọc sách và hưởng thụ giá trị tri thức từ sách giữa vùng, miền vẫn còn khá lớn.

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tại Đường sách TPHCM

Từ đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, coi phát triển văn hóa, con người là nền tảng; Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới, đặc biệt nhấn mạnh phát triển văn hóa đọc, lấy người đọc là trung tâm.

Một chương trình giao lưu ra mắt sách tại Đường sách TPHCM

Một trong những nội dung đáng chú ý là chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc; hỗ trợ sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; quan tâm sách cho đối tượng yếu thế, người khuyết tật, người lao động. Tôn vinh tác giả, dịch giả, nhà khoa học, nhà xuất bản, cơ sở phát hành, thư viện, trường học, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển văn hóa đọc, hoạt động xuất bản và truyền bá tri thức.

Riêng đối với các nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu chủ động phối hợp với cơ sở giáo dục lồng ghép Ngày Sách và Văn hóa đọc với giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; tổ chức giờ đọc sách, tiết sinh hoạt chủ đề, câu lạc bộ sách, cuộc thi đại sứ văn hóa đọc, viết cảm nhận sách, hùng biện, kể chuyện theo sách… phù hợp từng cấp học.

Phối hợp với thư viện các cấp đổi mới hoạt động, xây dựng không gian đọc thân thiện, đa chức năng; kết hợp sách nói với sách điện tử, tài nguyên số.

QUỲNH YÊN