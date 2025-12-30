Bổ sung đầu sách cho cơ sở, nâng chất văn hóa đọc

Ngày 30-12, Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TPHCM chủ trì, phối hợp với UBND xã Bắc Tân Uyên, tổ chức Lễ bàn giao sách cho cơ sở trên địa bàn Thành phố năm 2025.

Trong năm 2025, Sở VH-TT TPHCM tổ chức trang bị, bổ sung các ấn phẩm được tuyển lựa, chất lượng, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn trong tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho 38 điểm xã, phường trên địa bàn Thành phố, cung cấp 10.602 bản sách cho các thư viện thuộc các trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh.

Các đầu sách thuộc 3 nhóm thể loại với 142 tựa đề, gồm: sách lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giáo dục truyền thống cách mạng; tài liệu phổ biến chính sách, pháp luật và các kỹ năng quản lý ở cấp cơ sở; sách về giáo dục thanh thiếu niên, thiếu nhi, văn học, lịch sử và kỹ năng sống.

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ tại lễ bàn giao sách. Ảnh: QUỲNH YÊN

Các xã phường tiếp nhận sách đợt này gồm: Lái Thiêu, Thủ Dầu Một, Đông Hòa, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Bến Cát, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Thanh An. Mỗi đơn vị nhận 279 bản sách và 1 tài khoản sử dụng cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật phục vụ công tác quản lý của lãnh đạo địa phương, công tác tham mưu của cán bộ cơ sở và nhu cầu tìm hiểu, nâng cao kiến thức cho mọi đối tượng. Việc trang bị này góp phần làm phong phú nguồn sách tại cơ sở, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập và nâng cao kiến thức của các tầng lớp nhân dân.

Đại diện các xã phường nhận bảng tượng trưng trong lễ bàn giao sách. Ảnh: QUỲNH YÊN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM cho biết, kế hoạch cung cấp, trang bị bổ sung sách lý luận, chính trị, giáo dục truyền thống cho cơ sở hàng năm của Thành phố do Sở thực hiện đã góp phần cụ thể hóa Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trên địa bàn Thành phố lựa chọn danh mục sách, chủ đề phù hợp cũng như đầu tư xây dựng, nâng cấp các trung tâm văn hóa, thể thao, truyền thanh và thư viện.

Ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM phát biểu trong lễ bàn giao sách. Ảnh: QUỲNH YÊN

Ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên, phát biểu tại chương trình. Ảnh: QUỲNH YÊN

Thay mặt các xã phường được trang bị sách lần này, ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên, cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan để phân bổ, quản lý, khai thác và phát huy tối đa giá trị của nguồn sách này. Trước mắt tổ chức trưng bày, giới thiệu rộng rãi để những trang sách quý đến được tận tay người đọc, qua đó tiếp tục đẩy mạnh văn hóa đọc trong cộng đồng và phát huy sức mạnh tinh thần, thúc đẩy cho sự phát triển của địa phương.

ThS Nguyễn Thị Như Trang, cán bộ Thư viện KHTH TPHCM, chia sẻ về kỹ năng sống từ sách cho các em học sinh trong ngày nhận sách. Ảnh: QUỲNH YÊN

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị, Sở VH-TT TPHCM đề nghị các đơn vị tập trung phối hợp một số nội dung sau: - Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc trang bị, bổ sung sách lý luận chính trị, lựa chọn danh mục sách, chủ đề phù hợp, mang tính thời sự để chuyển tải đến các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. - Triển khai thực hiện có hiệu quả việc quản lý, khai thác và sử dụng sách đã được trang bị. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục bố trí thêm tủ sách, không gian đọc, hàng năm đánh giá việc học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên thông qua việc đọc sách, nghiên cứu tài liệu tại thư viện, tủ sách pháp luật ở cơ quan. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng về mục đích, sự cần thiết trong việc trang bị, bổ sung sách lý luận chính trị. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đọc, xem văn hóa đọc là yêu cầu cần thiết để tìm hiểu về lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn. - Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp các trung tâm văn hóa, thể thao, truyền thanh và thư viện, hàng năm bố trí kinh phí đầu tư bổ sung các đầu sách, ấn phẩm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, tìm hiểu của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

