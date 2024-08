Tăng cường xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại cầu Phú Mỹ

Quang cảnh họp báo

Tại họp báo, liên quan đến tình hình giao thông tại cầu Phú Mỹ, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết Công an TPHCM và Sở GTVT TPHCM thường xuyên phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực này. Sau vụ tại nạn trên cầu Phú Mỹ, hai đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp trong thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng hình thức trực tiếp và qua hình ảnh.

Đồng thời, rà soát, đề xuất tổ chức lại giao thông ở những khu vực phát sinh bất cập trong hạ tầng giao thông. Các đơn vị cũng tăng cường tuyên truyền đến người tham gia giao thông, trong đó có các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm quy định về giao thông đường bộ.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long thông tin tại họp báo

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Công Sơn, Trưởng Phòng Kỹ thuật, Công ty Công viên cây xanh TPHCM đã thông tin về việc chăm sóc cây xanh. Theo ông Sơn, hàng năm, công ty triển khai thực hiện các công tác duy tu, chăm sóc bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cây xanh theo kế hoạch do các chủ đầu tư thông qua. Trước mùa mưa bão, công ty tăng cường công tác cắt tỉa nhánh cây nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự cố cây xanh xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản.

Ngoài ra, công ty cũng thực hiện công tác tuần tra phát hiện hàng ngày, thường xuyên kiểm tra hệ thống cây xanh đường phố và trong công viên mà công ty đang thực hiện duy tu, chăm sóc để phát hiện các khiếm khuyết, hư hại. Từ đó, đề xuất xử lý nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

Ông Sơn cũng cho biết thêm, việc phát hiện các khiếm khuyết cây xanh đô thị chủ yếu bằng kinh nghiệm, chuyên môn thực tiễn của công ty. Tuy nhiên, hiện nay các nước tiên tiến đã sử dụng các thiết bị, máy móc để theo dõi đánh giá các khiếm khuyết của cây xanh trên cơ sở nghiên cứu khoa học để phục vụ cho công tác quản lý, chăm sóc hoặc thay thế cây xanh.

Do đó, công ty đã từng bước đầu tư trang bị một máy kiểm tra khuyết tật cây xanh. Đây là một thiết bị đo điện trở cơ học, được vận hành bằng động cơ khoan, một kim dài, mỏng được đưa vào khúc gỗ hoặc cây xanh có cấu trúc để biết được mật độ của cây, thường là để hình dung các khuyết tật của gỗ...

Đại diện Công ty Công viên cây xanh TPHCM thông tin tại họp báo

Ngoài ra, công ty cũng từng bước phối hợp với các nhà khoa học chuyên ngành thử nghiệm những chủng loại cây trên địa bàn TPHCM để thu thập cơ sở dữ liệu đối với các chủng loại như sao đen, dầu con rái, lim sét, sọ khỉ phục vụ các bước phân tích, xây dựng quy trình đánh giá trên cơ sở khoa học nhằm phục vụ cho công tác quản lý cây xanh được tốt hơn.

Việc trang bị các thiết bị mới vào công tác quản lý cây xanh đô thị vẫn đang trong giai đoạn lấy mẫu. Kết quả phân tích đánh giá cần được kiểm tra một cách khoa học trên mẫu số đủ lớn để xây dựng đường chuẩn chính xác và việc phê duyệt quy trình chăm sóc - đánh giá cây xanh đô thị bằng phương pháp mới cần được sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền trước khi được ứng dụng rộng rãi vào trong thực tiễn.

ĐÔNG SƠN