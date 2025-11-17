Tăng phiên thứ 4, VN-Index bứt phá qua 1.650 điểm

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 17-11, ghi nhận phiên tăng điểm thứ 4 liên tục với sắc xanh bao phủ thị trường.

Nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công hút dòng tiền nên tăng tích cực: NVL tăng trần, DIG tăng 4,4%, KBC tăng 4,02%, VIC tăng 2,84%, PDR tăng 3,83%, TCH tăng 2,11%, HDC tăng 3,04%, CEO tăng 2,71%; CII tăng 5,57%, HHV tăng 5,88%, VSC tăng 2,25%, VCG tăng 2,07%...

Nhóm cổ phiếu tài chính cũng đồng loạt tăng: EIB tăng 3,75%, MSB tăng 2,9%, SSB tăng 2,65%, MBB tăng 1,28%, STB tăng 1,77%, VPB tăng 1,08%, VIB tăng 1,08%, SHB tăng 1,53%, TCX tăng 2,27%, MBS tăng 1,33%, SHS tăng 1,33%, VCI tăng 1,26%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, nguyên vật liệu cũng tăng mạnh: HAG, DGW tăng trần, MSN tăng 2,18%; HPG tăng 1,49%, GVR tăng 2,46%, DPM tăng 2,1%, DCm tăng 1,74%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 18,96 điểm (1,16%) lên 1.654,42 điểm với 227 mã tăng, 86 mã giảm và 50 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 1,08 điểm (0,40%) lên 268,69 điểm với 98 mã tăng, 53 mã giảm và 57 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 21.600 điểm, tăng 800 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ khoảng 23.600 tỷ đồng tăng 2.000 tỷ đồng so với phiên trước.

Dù vậy, khối ngoại vẫn kéo dài chuỗi bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 912 tỷ đồng. Tốp 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là STB hơn 234 tỷ đồng, VHM gần 122 tỷ đồng và VRE gần 120 tỷ đồng.

Tin liên quan Tiền đổ vào cổ phiếu bất động sản, VN-Index tăng phiên thứ 3 liên tiếp

NHUNG NGUYỄN