Tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình ở đặc khu Côn Đảo

Ngày 8-10, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa và làm việc tại đặc khu Côn Đảo.

Theo đó, đoàn công tác đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Dương - nơi yên nghỉ của hàng ngàn anh hùng, liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng đoàn công tác trao tặng cờ Tổ quốc, nhu yếu phẩm đến ngư dân Côn Đảo

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo đặc khu. Dịp này, các địa phương Vĩnh Long, Đồng Tháp, TPHCM và các đơn vị đã trao tặng quà đến chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và ngư dân ở đặc khu Côn Đảo (với tổng giá trị các phần quà là 280 triệu đồng và 1 tấn gạo).

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 còn tổ chức trao cờ Tổ quốc, áo phao và nhiều nhu yếu phẩm đến ngư dân của các tàu cá đang hoạt động tại vùng biển Côn Đảo; tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thăm hỏi, động viên và tuyên truyền các quy định về phòng, chống IUU cho ngư dân Côn Đảo

Hoạt động của đoàn công tác góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với chính quyền, người dân và các lực lượng đóng quân tại Côn Đảo; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đối với các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên các vùng biển, đảo tiền tiêu thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác trao tặng quà đến các gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn đặc khu Côn Đảo

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc chuyến thăm và làm việc tại đặc khu Côn Đảo, đoàn công tác tiếp tục hành trình khảo sát để nắm tình hình vùng biển, đảo phía Nam; kết hợp tổ chức kiểm tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động trên biển.

MẠNH THẮNG - ĐỨC ĐỊNH