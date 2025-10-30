Tăng tốc kích cầu, giữ nhịp tiêu dùng

Để giữ nhịp tiêu dùng nội địa trong những tháng còn lại của năm 2025, nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi mua sắm quy mô lớn đang được các doanh nghiệp TPHCM triển khai, góp phần kích hoạt sức mua và lan tỏa tinh thần “người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”.

Các hoạt động kích cầu đang được triển khai trên diện rộng

Sức mua chưa bứt phá

Theo Sở Công thương TPHCM, bước sang quý 4-2025, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng khả quan nhờ sự chủ động của các doanh nghiệp bán lẻ trong việc tung chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu, kết hợp ưu đãi kép giữa kênh truyền thống và trực tuyến.

Cụ thể, những “đầu tàu” như Saigon Co.op, Winmart hay Central Retail… đã và đang liên tục triển khai các đợt giảm giá đến 50% cho hàng ngàn mặt hàng thiết yếu, tặng quà, hoàn điểm và khuyến khích thanh toán không tiền mặt. Đây là bước đi quan trọng nhằm kích hoạt tiêu dùng nội địa - vốn được coi “mũi nhọn” trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giữa bối cảnh thị trường xuất khẩu vẫn còn khó khăn. Số liệu từ Chi cục Thống kê TPHCM cho thấy, 9 tháng đầu năm 2025, nhờ các hoạt động kích cầu cùng nhiều chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ sản xuất của sở ngành và doanh nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố đã đạt 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, xét trên bình diện rộng hơn, phần lớn mức tăng doanh thu đến từ yếu tố giá cả, tức là người dân chi tiêu nhiều hơn vì giá hàng hóa tăng, chứ lượng tiêu thụ thực tế chưa tăng tương ứng. Thêm vào đó, hiện nhiều gia đình vẫn cân đối chi tiêu từng tháng, khiến việc chi thêm cho mua sắm, du lịch, giải trí vẫn dè dặt. Điều này tác động trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp thực phẩm. Cụ thể, theo báo cáo khảo sát tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 vừa được Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) công bố, có 26% doanh nghiệp tại TPHCM ghi nhận mức doanh thu sụt giảm. Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) là ví dụ. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, kết quả kinh doanh 9 tháng qua chỉ duy trì ở mức tương đương cùng kỳ. Đặc biệt, do chịu tác động từ yếu tố khách quan và chủ quan, doanh thu, lợi nhuận cùng sản lượng tiêu thụ của nhiều mặt hàng chủ lực đều sụt giảm so với năm trước.

Giảm giá sâu hàng thiết yếu

Theo nhận định của Sở Công thương TPHCM, những tháng còn lại của năm 2025 là giai đoạn quan trọng để giữ nhịp tiêu dùng nội địa, đồng thời bình ổn giá hàng thiết yếu nhằm chia sẻ khó khăn với người dân trước áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao. Do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025, từ nay đến cuối năm, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh các chương trình kích cầu quy mô lớn.

Thông tin cụ thể, ông Ngô Hồng Y, Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương TPHCM, cho biết, TPHCM sẽ tổ chức Chương trình Khuyến mãi tập trung - Shopping Season 2025, quy tụ hơn 6.000 thương nhân tham gia, với hàng chục ngàn sản phẩm hàng Việt ưu đãi mạnh nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức Tuần lễ Kết nối cung - cầu hàng Việt (từ ngày 19 đến 21-12 tại khu vực Vũng Tàu) và Lễ hội Yến - Hội tụ tinh hoa đặc sản Việt (từ ngày 12 đến 14-12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ) nhằm vừa quảng bá sản phẩm vừa thu hút khách du lịch và kích thích chi tiêu cuối năm.

Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong các hoạt động kích cầu tại TPHCM, đại diện Saigon Co.op cho biết đang triển khai chương trình “Chọn tin yêu Co.op - Triệu deal tri ân” với việc giảm giá từ 15%-50% cho hàng ngàn sản phẩm thuộc nhóm hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm thiết yếu, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng và thời trang. Chương trình diễn ra từ ngày 30-10 đến 19-11 trên toàn hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food và Co.opSmile, được xem là đợt khuyến mãi trọng điểm nhất quý 4-2025 của nhà bán lẻ này. Bên cạnh giảm giá trực tiếp, Saigon Co.op triển khai hoạt động “Tri ân đến mọi nhà - Hoàn tiền 5%”, áp dụng cho khách hàng thành viên có hóa đơn từ 290.000 đồng trở lên, với mức hoàn tối đa 50.000 đồng/thẻ. Đây là hình thức tri ân trực tiếp và minh bạch, giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể trong chi tiêu hàng ngày.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, danh mục ưu đãi lần này tập trung vào nhóm hàng thiết yếu, nơi người dân dễ dàng cảm nhận hiệu quả của kích cầu. Các sản phẩm gạo, dầu ăn, nước mắm, gia vị, sữa, giấy, hóa phẩm chăm sóc nhà cửa… được điều chỉnh giá phù hợp hơn với thu nhập thực tế. Đồng thời, các đợt “siêu ưu đãi cuối tuần” sẽ được tổ chức định kỳ, dành cho nhóm hàng gia dụng và thời trang, nhằm tạo thêm cơ hội mua sắm tiết kiệm cho người tiêu dùng. Theo đại diện Saigon Co.op, mỗi ưu đãi được doanh nghiệp tung ra đều hướng đến giá trị thật để giúp người dân mua được hàng tốt, giá hợp lý, từ thương hiệu Việt uy tín.

Không dừng ở khuyến mãi, Saigon Co.op đang chuyển hướng chiến lược kích cầu theo mô hình “đa tầng”, kết hợp giữa ưu đãi giá, chương trình tri ân khách hàng và trải nghiệm tiêu dùng bền vững. Theo đó, tại các hệ thống Co.opmart và Co.opXtra, hoạt động khuyến mãi được gắn với chương trình tích điểm xanh, khuyến khích mua sắm có trách nhiệm, ưu tiên hàng Việt, sản phẩm xanh và thân thiện môi trường.

Theo các chuyên gia thị trường, việc kết hợp giảm giá, hoàn tiền, trải nghiệm khách hàng cá nhân hóa giúp Saigon Co.op giữ nhịp tiêu dùng cuối năm mà không tạo áp lực giảm giá ảo. Đây là cách tiếp cận linh hoạt, chuyển trọng tâm từ “bán giá rẻ” sang “bán giá trị”, phù hợp xu hướng tiêu dùng thận trọng và bền vững hơn của người Việt.

ÁI VÂN