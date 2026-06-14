Tăng tốc thi công cầu Đại Ngãi 1, phấn đấu thông tuyến năm 2027

Ngày 14-6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đến kiểm tra công trường thi công cầu Đại Ngãi 1 trên tuyến quốc lộ 60.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra công trường thi công cầu Đại Ngãi 1

Dự án cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Công trình dài hơn 15km, đi qua tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ (gồm cầu Đại Ngãi 1 và cầu Đại Ngãi 2).

Trong đó, gói thầu 15-XL gồm cầu Đại Ngãi 1 và đường dẫn hai đầu cầu, trị giá khoảng 3.868 tỷ đồng. Công trình khởi công tháng 12-2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2028.

Ban Quản lý dự án 85 báo cáo tiến độ cầu Đại Ngãi 1

Theo Ban Quản lý dự án 85, công trường cầu Đại Ngãi 1 hiện huy động khoảng 350 kỹ sư, công nhân cùng 90 thiết bị, máy móc, triển khai đồng thời 26 mũi thi công. Đến nay, sản lượng thực hiện đạt khoảng 2.289 tỷ đồng, tương đương hơn 63% giá trị hợp đồng.

Trong đó, hạng mục cầu dẫn dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Đối với cầu chính dây văng từ trụ P21 đến P26, toàn bộ phần nền móng đã hoàn thành, phần thân tháp dự kiến hoàn thành vào tháng 4-2027. Hệ thống cáp dây văng nhập khẩu đang được sản xuất đồng bộ để phục vụ lắp đặt, căng kéo theo tiến độ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thăm hỏi, động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân xây dựng cầu Đại Ngãi 1

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc vượt qua khó khăn về địa chất, thủy văn và nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ thi công dự án.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực, thiết bị, nghiên cứu giải pháp kỹ thuật và tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu rút ngắn khoảng 6 tháng và thông tuyến trong năm 2027.

Toàn cảnh cầu Đại Ngãi 1 đang thi công

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi 1 cùng cầu Đại Ngãi 2 đã hoàn thành trước đó sẽ góp phần hoàn thiện tuyến quốc lộ 60, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương ĐBSCL, giảm tải cho quốc lộ 1 và tạo thêm dư địa phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Công trình cũng sẽ tạo động lực phát triển hạ tầng giao thông, logistics, cảng biển, cảng nội địa và tăng cường liên kết vùng từ TPHCM đến Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau. Do đó, các đơn vị thi công, ban quản lý dự án và địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành công trình.

TUẤN QUANG