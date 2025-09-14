Từ tháng 12-2025: Chỉ làm thủ tục hàng không tại quầy đối với khách có hành lý ký gửi và khách đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử với nhiều yêu cầu quan trọng.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu, đối với việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong quy trình thủ tục giao thông, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, thực hiện toàn trình tại 100% các cảng hàng không trên toàn quốc, hoàn thành trong tháng 10; tại nhà ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và các bãi đỗ phương tiện trên địa bàn TP Hà Nội, TPHCM hoàn thành trong năm 2025.

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam từ ngày 15-9, phối hợp các hãng hàng không hướng dẫn tất cả hành khách sử dụng căn cước, căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục, hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên máy bay phù hợp với quy trình kiểm soát an ninh hàng không đối với hành khách qua cửa kiểm soát an ninh tự động và cửa lên máy bay tự động để đi máy bay nội địa, trừ trường hợp hành khách sử dụng các loại giấy tờ tùy thân hợp lệ khác.

Từ ngày 15-9 đến 30-11, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam chủ trì phối hợp các hãng hàng không chủ động nghiên cứu triển khai các chính sách ưu đãi thiết thực, để khuyến khích hành khách mua vé và sử dụng giải pháp sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID khi làm thủ tục hàng không; đồng thời tổ chức chiến dịch truyền thông rộng rãi, hướng dẫn, hỗ trợ, dẫn dắt, hình thành thói quen cho người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ, phù hợp với chính sách thương mại của các hãng hàng không.

Từ ngày 1-12, chỉ làm thủ tục tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt. Tất cả hành khách không thuộc diện nêu trên thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID hoặc tại hệ thống Kiosk tự phục vụ tại sân bay.

Thủ tướng cũng giao UBND TP Hà Nội, TPHCM chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng bố trí ngân sách bảo đảm hạ tầng, thiết bị cần thiết để triển khai các tiện ích giao thông và ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID tại các tuyến nhà ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và bãi đỗ phương tiện trên địa bàn thành phố, hoàn thành trong tháng 12.

Thủ tướng yêu cầu triển khai tiện ích trên ứng dụng VNeID để thực hiện 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Từ ngày 1-10, trung tâm phục vụ hành chính công các cấp không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đã cung cấp toàn trình, thay thế bằng việc khai thác dữ liệu.

UBND các tỉnh, thành chỉ đạo bố trí đủ phương tiện, máy móc, thiết bị và nguồn nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ người dân có nhu cầu thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

Các bộ, ngành chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ công bố hàng tháng danh mục các giấy tờ của công dân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý đã tích hợp, cập nhật trên tài khoản định danh điện tử VNeID để sử dụng thay thế giấy tờ vật lý, bảo đảm đúng, đủ, thống nhất, dùng chung.

Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp công khai thông tin cho công dân, tổ chức về danh mục giấy tờ trên để sử dụng và không yêu cầu chứng thực, sao y các giấy tờ đã công bố.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục giao dịch dân sự, thương mại và các hoạt động khác trong đời sống xã hội không yêu cầu công dân nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID khi công dân đã xuất trình thông tin tương ứng từ VNeID.

LÂM NGUYÊN