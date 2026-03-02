Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển

Đó là khẳng định của đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tại buổi đến thăm các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các KCN thuộc phía Đông TPHCM.

Ngày 2-3, đoàn công tác do đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm Công ty CP China Steel & Nippon Steel (KCN Mỹ Xuân 2, phường Phú Mỹ) và Công ty CP Thanh Bình - Phú Mỹ - chủ đầu tư hạ tầng KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước) TPHCM, nhân dịp đầu xuân năm mới.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh tặng quà cho Công ty CP China Steel & Nippon Steel. Ảnh: QUANG VŨ

Báo cáo với đoàn, phía Công ty CP China Steel & Nippon Steel (CSVC) cho biết, CSVC là một trong những công ty sản xuất thép tiên tiến trên thế giới, được thành lập dựa trên cơ sở liên doanh giữa các tập đoàn thép hàng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất thép toàn cầu của Nhật Bản và Đài Loan. Trong đó, Tập đoàn China Steel (CSC) và Tập đoàn Nippon Steel (NSC) là hai cổ đông lớn nhất của CSVC.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh và đoàn công tác tham quan nhà máy sản xuất của Công ty CP China Steel & Nippon Steel. Ảnh: QUANG VŨ

Công ty hiện có 800 CB-CNV-NLĐ đang làm việc. Năm 2025 mặc dù có nhiều biến động nhưng công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định và đạt khoảng 99% sản lượng theo kế hoạch. Năm 2026, công ty tiếp tục tập trung mở rộng cung ứng vật liệu cho ngành ô tô và công nghệ thông tin. Đồng thời, tăng cường bám sát các chính sách của Chính phủ Việt Nam nhằm mở rộng khả năng đáp ứng nhu cầu thép đa dạng trong nước ở phân khúc và quy cách khác nhau.

Lãnh đạo công ty đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn cho DN hoạt động trong KCN Mỹ Xuân A2, đặc biệt là việc khôi phục cấp nước sạch trở lại, giúp DN ổn định sản xuất.

Đoàn tham quan, tìm hiểu về KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3. Ảnh: QUANG VŨ

Tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 (PM3 SIP), đại diện Công ty CP Thanh Bình - Phú Mỹ, chủ đầu tư hạ tầng cho hay, PM3 SIP là KCN chuyên sâu duy nhất được Chính phủ Việt Nam phê duyệt vào tháng 9-2014. PM3 SIP được lựa chọn là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây (nay thuộc phía Đông TPHCM), đóng vai trò là KCN mô hình trong chương trình phát triển kinh tế khởi nguồn từ địa phương do JICA đề xuất. Tháng 9-2025, PM3 SIP đã hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký để được công nhận là KCN sinh thái đầu tiên tại Việt Nam. Dự kiến KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 sẽ được chứng nhận KCN sinh thái vào đầu năm 2026.

Hạ tầng trong KCN đã đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế; hệ thống xử lý nước thải hiện đại tiêu chuẩn cao; hệ thống cấp điện, nước, viễn thông, khí thiên nhiên, khí công nghiệp được đi ngầm và cấp trực tiếp đến hàng rào nhà máy của từng nhà đầu tư. Nhờ những lợi thế này, PM3 SIP đã đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của các tập đoàn toàn cầu có tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ tiên tiến.

Đến nay, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã thu hút 51 dự án với tổng vốn đầu tư gần 6 tỷ USD. Ngoài ra, năm 2026, công ty sẽ triển khai 2 block nhà ở xã hội sau khi xin điều chỉnh mở rộng đối tượng thuê mua và dự kiến sẽ hoàn thành 5 block của dự án nhà ở xã hội trong năm 2028, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 10.000 công nhân.

Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Nguyên Dinh làm trưởng đoàn chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Công ty CP Thanh Bình - Phú Mỹ. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu tại các nơi đến thăm, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh đánh giá cao những kết quả, cũng như đóng góp của DN, không chỉ duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm, tạo thêm thu nhập cho người lao động mà còn đóng góp tích cực vào ngân sách và các hoạt động an sinh xã hội của thành phố. Chính sự nỗ lực của các DN là những mắt xích quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng GRDP đầy ấn tượng của TPHCM trong năm 2025.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh cũng thông tin thêm, năm 2026 là năm bản lề để TPHCM bứt phá mạnh mẽ hơn nữa nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Định hướng của TPHCM là xây dựng một thành phố thông minh, phát triển kinh tế xanh và kinh tế số.

Vì vậy, thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh mong muốn các công ty, DN tiếp tục tiên phong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất để tăng năng suất lao động; chuyển đổi xanh bằng cách chủ động áp dụng các tiêu chuẩn bền vững (ESG) và chăm lo đời sống người lao động.

“Chính quyền TPHCM luôn coi sự thành công của DN là thành công của thành phố. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế và hạ tầng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các DN yên tâm đầu tư và phát triển”, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh khẳng định.

QUANG VŨ