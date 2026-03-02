Tăng cường các biện pháp thu hồi nợ thuế

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuế tại trụ sở Thuế TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhiều doanh nghiệp nợ thuế ngàn tỷ

Cuối tháng 1 vừa qua, Thuế TPHCM công khai danh sách 3.225 tổ chức, cá nhân nợ thuế với số tiền nợ trên 9.700 tỷ đồng. Trong đó, số doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ lệ lớn, nhiều doanh nghiệp có số nợ lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Đứng đầu danh sách là Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise nợ 2.066 tỷ đồng, kế đó là Công ty CP đầu tư Golden Hill nợ 1.568 tỷ đồng.

Cũng trong danh sách này, có 11 doanh nghiệp nợ thuế từ 100 đến gần 300 tỷ đồng, như: Công ty TNHH MTV sản xuất - xuất nhập khẩu dịch vụ phát triển nông thôn nợ hơn 270 tỷ đồng, Công ty TNHH The Forest City nợ gần 193 tỷ đồng, chi nhánh Công ty CP xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn nợ hơn 192,7 tỷ đồng, Công ty CP đầu tư phát triển Phú Mỹ nợ hơn 169,9 tỷ đồng, Công ty CP dệt may Thắng Lợi nợ gần 137 tỷ đồng, Công ty giày Hiệp Hưng nợ hơn 135,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Timatex nợ gần 122,9 tỷ đồng, Công ty CP công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA nợ gần 114 tỷ đồng, Công ty CP Sài Gòn One Tower nợ gần 112,4 tỷ đồng…

Theo thông tin từ Thuế TPHCM, tính đến ngày 31-12-2025 tổng tiền thuế nợ do đơn vị quản lý khoảng 92.011 tỷ đồng, tăng 26.340 tỷ đồng so với thời điểm cùng kỳ năm 2024. Trong đó, các khoản liên quan đến đất đai là 41.038 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 44,6% trên tổng số tiền thuế nợ.

Có gần 40.000 tỷ đồng người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách là do còn nhiều vướng mắc và đang có khiếu nại lên chính quyền nhiều vấn đề liên quan về đơn giá, diện tích, tiền khấu trừ đền bù... gây khó khăn cho cơ quan thuế khi triển khai công tác thu nợ. Trong năm, Thuế TPHCM đã công khai 159.948 lượt người nộp thuế nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với 32.820 trường hợp với số tiền thuế nợ hơn 8.495 tỷ đồng, thu được hơn 593 tỷ đồng…

Cùng với thông báo về nợ thuế, thời gian qua cơ quan thuế cũng ban hành hàng loạt thông báo tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp nợ thuế quá hạn. Trong số các doanh nghiệp này có người đại diện pháp luật của Công ty CP xây dựng dịch vụ Mai Linh, Giám đốc Công ty may Hiền Nhân, Giám đốc Công ty CP ứng dụng công nghệ xanh Hà Nội (bị tạm hoãn xuất cảnh từ 25-2)…

Triển khai nhiều giải pháp

Năm 2026, ngành thuế xác định một trong những khó khăn thách thức lớn chính là tình trạng nợ thuế tiếp tục có xu hướng gia tăng. Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nợ thuế, đảm bảo công tác thu ngân sách và công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, ngành thuế sẽ phân loại nợ chính xác theo đối tượng để có giải pháp xử lý phù hợp.

Cụ thể, theo dõi sát các khoản thuế, phí gia hạn để đôn đốc thu đúng hạn, hạn chế nợ mới và tiền chậm nộp; đẩy nhanh đề án tự động hóa quản lý nợ, khắc phục tình trạng nợ sai, nợ ảo. Ngành thuế cũng sẽ kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện chỉ tiêu của từng đơn vị, cá nhân; tập trung tháo gỡ khó khăn tại các địa bàn có số nợ lớn.

Cùng đó thực hiện nghiêm biện pháp tạm hoãn xuất cảnh để tăng tính răn đe và hiệu quả thu hồi nợ; mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và máy học trong phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử, quản lý nợ và thanh tra - kiểm tra; tự động hóa các khâu nghiệp vụ có tính chu kỳ.

Đối với TPHCM, tỷ lệ tổng số nợ thuế trên số thu ngân sách ước tính vẫn còn ở mức cao (hơn 15%), Thuế TPHCM đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 số nợ thuế giảm xuống dưới 8% so với số thực thu vào ngân sách. Để đạt mục tiêu này, Thuế TPHCM sẽ tập trung các biện pháp thu nợ.

“Chúng tôi sẽ phân tích và có phương án xử lý thu hồi nợ phù hợp với từng doanh nghiệp, từng vụ việc; xây dựng công cụ phân tích dữ liệu lớn để hỗ trợ công tác phân tích và cảnh báo sớm doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro nợ thuế”, lãnh đạo Thuế TPHCM cho biết.

Vì sao nợ thuế ít vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh? Nghị định 49/2025 quy định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh là từ 50 triệu đồng với cá nhân và từ 500 triệu đồng với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua nhiều người thắc mắc vì sao mình bị nợ thuế ít hơn số tiền trên vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh? Về việc này, Phó Trưởng Thuế TPHCM Nguyễn Tiến Dũng cho biết, Nghị định 49 có quy định các trường hợp áp dụng tạm hoãn xuất cảnh mà không phụ thuộc vào số thuế đang nợ. Cụ thể, đó là các trường hợp cá nhân, chủ hộ kinh doanh, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp không còn hoạt động ở địa chỉ đăng ký có nợ thuế quá hạn, sau 30 ngày được cơ quan thuế thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Ngoài ra, trường hợp người Việt Nam xuất cảnh để định cư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn cũng bị áp dụng biện pháp này.

MAI HOA