Đà Nẵng đón Oktoberfest 2025, mở rộng dòng chảy thương mại Việt – Đức

Ngày 22-8, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam), Furama Resort Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Bia GBA Oktoberfest Việt Nam 2025.

Lễ hội sẽ diễn ra vào ngày 3-10 tại Furama Resort Đà Nẵng. Ngoài Đà Nẵng, Oktoberfest 2025 sẽ diễn ra tại JW Marriott Hà Nội (ngày 25 đến 27-9) và Nikko Sài Gòn, TPHCM (từ ngày 9 đến 11-10).

Đây là một trong các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức.

Lễ hội mang đến không gian văn hóa đậm chất Đức với ẩm thực Bavaria, các món ăn truyền thống, bia thủ công cùng nhiều lựa chọn không cồn, chương trình nghệ thuật do ban nhạc Đức – Áo O’zapft biểu diễn...

Ông Alexander Ziehe, Chủ tịch GBA cho biết, việc Oktoberfest trở lại năm 2025 thể hiện sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, cũng như tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước.

Ông Peter Kompalla, Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Peter Kompalla, Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam), Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn nhất của Đức tại Đông Nam Á, ngược lại Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu.

Hiện có hơn 550 dự án của doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam, tạo ra hơn 10.000 việc làm. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, tiêu dùng xanh.

GBA cũng là 1 trong số các hiệp hội doanh nghiệp có đông thành viên nhất với hơn 400 doanh nghiệp và đang tiếp tục được mở rộng.

Ông Peter Kompalla cũng chỉ ra một số lĩnh vực doanh nghiệp Đức đang quan tâm đầu tư tại Việt Nam như công nghiệp chế biến, chế tạo; các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng, dự án hạn chế phát thải carbon.

Theo AHK Vietnam, Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ nhờ sự cởi mở của Chính phủ, chủ động giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp nước ngoài. Đề xuất Việt Nam cần cải thiện thêm 2 vấn đề: nhất quán, ổn định chính sách và chia sẻ thông tin chính sách; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

XUÂN QUỲNH