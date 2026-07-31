Sửa Luật An toàn thực phẩm: 4 chính sách trọng tâm đổi mới quản lý

Chiều 31-7, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp về tiến độ xây dựng dự thảo Luật An toàn thực phẩm (ATTP) sửa đổi, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối từ Bộ Y tế tới các địa phương.

Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, sau quá trình rà soát, chỉnh lý, dự thảo Luật ATTP sửa đổi được xây dựng với quy mô dự kiến gồm 8 chương, 71 điều, tập trung vào 4 nhóm chính sách trọng tâm nhằm đổi mới toàn diện công tác quản lý ATTP.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì cuộc họp. Ảnh: MINH TRẦN

Đầu tiên là quản lý ATTP dựa trên kiểm soát nguy cơ theo toàn bộ chuỗi cung ứng, thay vì quản lý riêng lẻ từng công đoạn như trước đây, nhằm kiểm soát rủi ro xuyên suốt từ sản xuất, chế biến, lưu thông đến tiêu dùng. Nhóm chính sách thứ hai là cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm quản lý chất lượng.

Nhóm chính sách thứ ba hướng tới đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về ATTP có tính liên thông giữa các bộ, ngành và địa phương. Nhóm chính sách cuối cùng tập trung nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi các mô hình kinh doanh thực phẩm ngày càng đa dạng.

Cuộc họp được kết nối tới các địa phương để tham gia góp ý cho dự thảo Luật ATTP sửa đổi. Ảnh: MINH TRẦN

Làm rõ thêm về một số nội dung của dự thảo Luật ATTP sửa đổi, TS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế), cho biết điểm đột phá là chuyển từ kiểm tra truyền thống sang hậu kiểm dựa trên dữ liệu số và phân tích nguy cơ.

Dự thảo luật quy định hai hình thức hậu kiểm gồm theo kế hoạch và đột xuất, với nội dung, phương thức thực hiện cụ thể. Đặc biệt, công tác hậu kiểm sẽ dựa trên dữ liệu và phân tích nguy cơ để chủ động phòng ngừa sự cố thay vì chỉ xử lý khi xảy ra.

Đóng góp ý kiến tại cuộc họp, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TPHCM, đánh giá cao dự thảo Luật ATTP sửa đổi với định hướng thống nhất quản lý từ trung ương đến địa phương, chuyển từ quản lý theo vụ việc sang quản lý dựa trên nguy cơ và theo chuỗi. Bà Phạm Khánh Phong Lan đề nghị tăng cường quy định về hậu kiểm, đồng thời giảm các thủ tục không cần thiết ở khâu tiền kiểm.

MINH KHANG