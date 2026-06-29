Tập trung đột phá công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới

Chiều 29-6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương và trực tuyến đến 1.862 điểm cầu các địa phương, đơn vị với hơn 2.700 đại biểu tham dự.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc điểm qua nhiệm vụ Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí cho biết, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát lộ trình, đặc biệt là các kết luận, chỉ đạo trực tiếp từ đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Bộ Chính trị trong các buổi làm việc.

Đồng chí thông tin, sắp tới, Trung ương sẽ tổ chức hội nghị sơ kết trực tuyến toàn quốc đến cấp xã để đánh giá 1 năm thực hiện hệ thống chính trị 3 cấp. Bên cạnh đó, tổ chức 22 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn, tiến hành giám sát chuyên sâu về công tác cán bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc gợi mở các nhóm vấn đề trọng tâm để hội nghị thảo luận. Cụ thể, đồng chí yêu cầu thảo luận các giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền 3 cấp tinh gọn, mạnh mẽ, hướng tới phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội và kiến tạo phát triển.

Đổi mới căn bản, đột phá công tác cán bộ để đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới. Cần điều chỉnh tiêu chuẩn cán bộ xuyên suốt từ khâu tuyển dụng đến khi kết thúc công tác; thực hiện nghiêm đánh giá nhận xét hàng quý gắn với cơ chế "có vào có ra, có lên có xuống" và chấm điểm KPI. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được mô hình phát triển mới của đất nước, góp phần giúp kinh tế tăng trưởng 2 con số. Cùng với đó, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên; đẩy mạnh chuyển đổi số…

Tại hội nghị, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Hội nghị cũng nghe các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương triển khai, quán triệt một số văn bản mới ban hành về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Kết luận 41-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương thành lập bộ phận nghiên cứu chuyên đề ở Trung ương và địa phương. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Hướng dẫn 02-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung về đánh giá định kỳ hàng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Quy định 183-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và Quyết định 185-QĐ/TW của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng.

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THU HƯỜNG