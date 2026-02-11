Tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo chạy lại từ ngày 26-2

Sau một thời gian tạm ngưng khai thác, tàu cao tốc Thăng Long có sức chứa hơn 1.000 hành khách sẽ vận hành trở lại tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo từ ngày 26-2, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Tàu khách Thăng Long tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo do Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc khai thác

Ngày 11-2, Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phu Quoc Express) cho biết đã xây dựng kế hoạch vận hành lại tàu cao tốc Thăng Long trên tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo.

Cụ thể, chuyến đầu tiên hoạt động trở lại vào 26-2 (tức mùng 10 tháng Giêng). tàu khởi hành từ Vũng Tàu lúc 7 giờ 30 phút đi Côn Đảo, sau đó xuất phát từ Côn Đảo lúc 13 giờ để trở về Vũng Tàu trong cùng ngày.

Khách đến Côn Đảo bằng tàu cao tốc Thăng Long tại cảng Bến Đầm

Từ ngày 27-2 đến 15-3, tàu dự kiến chạy định kỳ 3 chuyến/tuần theo từng chiều. Vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy, tàu đi từ Vũng Tàu đến Côn Đảo, hành trình khoảng 3 giờ 30 phút. Chiều ngược lại, tàu rời Côn Đảo lúc 13 giờ vào thứ tư, thứ sáu và chủ nhật.

Theo Phu Quoc Express, tuyến tàu cao tốc đi Côn Đảo tạm dừng khai thác từ đầu tháng 9-2025. Trong giai đoạn vận hành trở lại, doanh nghiệp giữ nguyên giá vé để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách.

Thời gian tới, đơn vị sẽ theo dõi điều kiện thời tiết và nhu cầu thực tế để xem xét tăng tần suất khai thác, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, tham quan, du lịch giữa đất liền và đặc khu Côn Đảo.

THÀNH HUY