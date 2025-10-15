Tàu KN 201 cứu sống ngư dân gặp nạn trên vùng biển phía Nam

Sáng 15-10, Chi đội kiểm ngư số 2 cho biết, tàu KN 201 vừa cấp cứu một ngư dân gặp tai nạn lao động trên tàu cá đang hoạt động tại vùng biển phía Nam.

Trước đó, vào hồi 12 giờ 20 phút ngày 14-10, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam, tàu kiểm ngư KN 201 nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá BV97878TS. Theo thông tin báo về, trên tàu cá có một ngư dân gặp tai nạn lao động, cần hỗ trợ khẩn cấp.

Tiếp cận tàu cá BV97878TS có ngư dân gặp nạn trên biển

Ngay sau khi nhận được thông tin, tàu KN 201 đã nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu cá. Sau khoảng 30 phút hành trình, lực lượng tàu KN 201 đã tiếp cận được tàu BV97878TS và cử tổ quân y sang tàu để sơ cứu ban đầu cho nạn nhân.

Tổ quân y khẩn trương cấp cứu ngư dân

Nạn nhân được xác định là ông Đ.N.L (sinh năm 1982, quê quán tỉnh Vĩnh Long). Qua thăm khám, tổ quân y ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng da nhợt nhạt, mệt mỏi do mất nhiều máu, với vết thương dài khoảng 15–20cm phía sau bắp tay phải.

Tổ y tế đã khẩn trương sơ cứu, băng bó vết thương, cho bệnh nhân uống thuốc theo chỉ dẫn và theo dõi sát tình trạng sức khỏe. Sau sơ cứu ban đầu, tổ quân y đã bàn giao bệnh nhân lại cho tàu cá, đồng thời hướng dẫn thuyền trưởng nhanh chóng đưa ngư dân vào bờ để tiếp tục điều trị, bảo đảm an toàn tính mạng.

MẠNH THẮNG - ĐỨC ĐỊNH