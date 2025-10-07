Y tế - Sức khỏe

Đồn Biên phòng Nhật Lệ kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai biến trên biển

SGGPO

Sáng 7-10, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (tỉnh Quảng Trị) đã triển khai lực lượng cứu nạn thành công một ngư dân bị tai biến khi đang hành nghề lưới kéo trên vùng biển (cách cửa Nhật Lệ khoảng 2 hải lý).

Ngư dân bị tai biến là anh Phạm Văn M. (sinh năm 1976), thuyền viên tàu cá QB-11042-TS. Ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị đã điều động 1 tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sĩ và 1 quân y tiếp cận, sơ cứu và nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ.

Hiện anh M. đã được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới và đã qua cơn nguy kịch.

che-mat.jpg
Ngư dân được Bộ đội Biên phòng đưa về bờ và cấp cứu tại bệnh viện

"Khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê. Tuy nhiên, được Đồn biên phòng Nhật Lệ ứng cứu vào bờ kịp thời, tranh thủ thời gian vàng nên đã được cứu sống", bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho hay.

Tin liên quan
MINH PHONG

Từ khóa

Thuyền viên Quân y Ngư dân BĐBP Anh Minh Tàu cá Gặp nạn tai biến

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn