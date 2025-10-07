Đồn Biên phòng Nhật Lệ kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai biến trên biển

Sáng 7-10, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (tỉnh Quảng Trị) đã triển khai lực lượng cứu nạn thành công một ngư dân bị tai biến khi đang hành nghề lưới kéo trên vùng biển (cách cửa Nhật Lệ khoảng 2 hải lý).

Ngư dân bị tai biến là anh Phạm Văn M. (sinh năm 1976), thuyền viên tàu cá QB-11042-TS. Ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị đã điều động 1 tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sĩ và 1 quân y tiếp cận, sơ cứu và nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ.

Hiện anh M. đã được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới và đã qua cơn nguy kịch.

Ngư dân được Bộ đội Biên phòng đưa về bờ và cấp cứu tại bệnh viện

"Khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê. Tuy nhiên, được Đồn biên phòng Nhật Lệ ứng cứu vào bờ kịp thời, tranh thủ thời gian vàng nên đã được cứu sống", bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho hay.

MINH PHONG