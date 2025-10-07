Nhà giàn DK1/9 cấp cứu ngư dân gặp nạn khi lặn biển đánh bắt hải sản

Chiều 7-10, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, cán bộ, chiến Nhà giàn DK 1/9 (Cụm Ba Kè) thuộc Tiểu đoàn DK1, vừa cứu nạn thành công một ngư dân gặp nạn khi lặn biển đánh bắt hải sản.

Trước đó, vào lúc 11 giờ trưa cùng ngày, trong quá trình đánh bắt hải sản trên khu vực vùng biển DK1, ngư dân Nguyễn Văn Cha (sinh năm 1980, quê ở Khánh Hòa, là thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu QNg 90789TS) bị đau bụng dữ dội, mệt lả, huyết áp tăng cao, các thuyền viên trên tàu đã nhanh chóng đưa ngư dân vào Nhà giàn DK1/9 cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ, chiến sĩ và quân y Nhà giàn DK1/9 đã nhanh chóng chuyển ngư dân lên nhà giàn, tổ chức thăm khám, sơ cứu ban đầu, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Đồng thời, đơn vị đã thông báo về Sở Chỉ huy các cấp, để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Qua thăm khám, tổ quân y nhà giàn nhận định ngư dân này bị giảm áp do lặn biển đánh bắt hải sản ở độ sâu 25m; tình trạng bệnh diễn biến nặng, vượt quá khả năng điều trị tại chỗ.

Tiếp đó, Chỉ huy Nhà giàn DK1/9 đã liên lạc, thông báo và hướng dẫn tàu cá đưa bệnh nhân ra bệnh xá đảo Trường Sa để tiếp tục theo dõi, điều trị.

