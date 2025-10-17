Tàu Ovation of the Seas chở hơn 4.000 du khách cập cảng Chân Mây

Tàu Ovation of the Seas chở hơn 4.000 hành khách cập cảng Chân Mây

Nhiều du khách xuống tàu tham quan và tìm kiếm thông tin ở Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Du khách tại cảng Chân Mây; đồng thời được các hãng lữ hành đưa đi tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh ở miền Trung.

Hiện cảng Chân Mây đã trở thành điểm đến quan trọng đón tàu biển du lịch nhờ vị trí chiến lược và cơ sở hạ tầng nâng cấp thời gian qua.

Cảng có khả năng đón các du thuyền lớn, là một trong 46 điểm đến du thuyền được công nhận tại Đông Nam Á, thu hút nhiều hãng tàu quốc tế lớn và đang hướng tới việc trở thành cảng du thuyền đạt chuẩn quốc tế.

