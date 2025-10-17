Khát vọng miền Trung

Tàu Ovation of the Seas chở hơn 4.000 du khách cập cảng Chân Mây

SGGPO

Sáng 17-10, trên hải trình đến Việt Nam, Tàu Ovation of the Seas (du thuyền quốc tế 5 sao) chở hơn 4.000 du khách cập cảng Chân Mây (TP Huế).

IMG_20251017_100101.jpg
IMG_20251017_100056.jpg
Tàu Ovation of the Seas chở hơn 4.000 hành khách cập cảng Chân Mây

Nhiều du khách xuống tàu tham quan và tìm kiếm thông tin ở Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Du khách tại cảng Chân Mây; đồng thời được các hãng lữ hành đưa đi tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh ở miền Trung.

Hiện cảng Chân Mây đã trở thành điểm đến quan trọng đón tàu biển du lịch nhờ vị trí chiến lược và cơ sở hạ tầng nâng cấp thời gian qua.

Cảng có khả năng đón các du thuyền lớn, là một trong 46 điểm đến du thuyền được công nhận tại Đông Nam Á, thu hút nhiều hãng tàu quốc tế lớn và đang hướng tới việc trở thành cảng du thuyền đạt chuẩn quốc tế.

IMG_20251017_101648.jpg
Tàu Ovation of the Seas chở hơn 4.000 hành khách cập cảng Chân Mây
VĂN THẮNG

Từ khóa

Ovation of the Seas Cảng Chân Mây Celebrity Solstice Celebrity Millennium Hải trình Du thuyền Xuống tàu Tàu biển Saigontourist Hãng tàu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn