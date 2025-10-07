Quảng Ngãi: Ngư dân ven biển bội thu ruốc biển

Những ngày đầu tháng 10-2025, ngư dân xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) đang vào vụ ruốc biển, không khí lao động và mua bán nhộn nhịp khắp các bãi biển trong xã.

Clip: Ngư dân ven biển Quảng Ngãi bội thu ruốc biển. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Từ sáng sớm, hàng chục tàu thuyền nhỏ ra khơi, kéo lưới thu hoạch ruốc. Đến khoảng 11 giờ trưa, những chiếc thuyền đầy ắp ruốc tươi lần lượt cập bến. Trên bờ, thương lái tập trung đông đúc, chờ thu mua ruốc ngay khi thuyền vừa vào bờ. Giá ruốc tươi dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/kg, giúp ngư dân thu nhập từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi ngày.

Đầu tháng 10, các ngư dân xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, trúng đậm ruốc biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Nguyễn Thị Đón (thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Khê) cho biết: “Mỗi ngày tôi thu mua cả tạ ruốc để bán cho cơ sở chế biến. Nhờ giá ổn định, ai cũng phấn khởi”.

Ruốc biển vừa được ngư dân đưa lên bờ sau vài giờ ra đi kéo lưới. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo ngư dân Nguyễn Thanh Trung (thôn Kỳ Xuyên), mùa ruốc có hai vụ chính, vào tháng 3 và tháng 8 Âm lịch. Năm nay, thời tiết thuận lợi, biển êm và nắng đẹp nên ruốc xuất hiện nhiều gần bờ, sản lượng tăng gấp đôi so với năm trước. “Mỗi chuyến ra khơi kéo dài khoảng 2 giờ, có ngày thuyền đi 3 - 4 chuyến, thu về cả tấn ruốc”, ông Trung chia sẻ.

Cùng nhau đưa ruốc biển lên bờ bán cho thương lái. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ruốc biển là nguồn lợi thủy sản quan trọng của ngư dân ven biển Quảng Ngãi, không chỉ giúp ổn định thu nhập mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương trong khâu thu mua, vận chuyển và chế biến.

Ngư dân tất bật đưa ruốc vào bờ sau chuyến ra khơi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những mẻ ruốc được đưa lên bờ trong niềm vui của ngư dân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ruốc tươi có giá từ 15.000-20.000 đồng/kg. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người phụ nữ phấn khởi khi mua được sọt ruốc biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ruốc tươi được đưa lên bờ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sau khi đưa lên bờ, ruốc được phơi ngay trên các tấm lưới hoặc trên bạt ni lông. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thời tiết càng nắng, ruốc khô nhanh và cũng giữ được vị mặn của biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ruốc khô được bán cho các thương lái từ 80.000 đồng/kg. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sau khi phơi khô, ruốc được đóng trong bao và chở đi tiêu thụ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

