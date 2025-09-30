Gia Lai khánh thành 2 dự án giao thông động lực ven biển

Sáng 30-9, tỉnh Gia Lai khánh thành 2 dự án đường kết nối các trục phát triển động lực ven biển, với tổng vốn đầu tư 855 tỷ đồng. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ tỉnh.

Hai công trình được đưa vào sử dụng gồm tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân (tổng vốn 519 tỷ đồng) và tuyến đường tránh ĐT.633 đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển ĐT.639 (tổng vốn 336 tỷ đồng).

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án đường kết nối Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân

Trong đó, đường Điện Biên Phủ nối dài có chiều dài 1,59km, nền đường rộng 20,5m, mặt đường bố trí 4 làn xe, tốc độ thiết kế 50km/giờ. Dự án khởi công từ tháng 8-2021, sau 4 năm thi công đã hoàn thành đúng tiến độ, góp phần tạo tuyến giao thông quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các đô thị, vùng động lực kinh tế – xã hội khu vực phía Đông Gia Lai.

Dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân. Ảnh: TUỆ LÂM

Đường tránh ĐT.633 dài 3,53km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc 80km/h, mặt đường 17,5m. Đây là tuyến giao thông chiến lược, tăng cường kết nối Đông - Tây, giảm áp lực giao thông qua xã Đề Gi, đồng thời mở ra không gian phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch cho địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi lễ

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án tránh ĐT.633 đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển ĐT.639

Việc hoàn thành hai công trình mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hiện thực hóa mục tiêu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền Trung.

Hàng chục ngàn tỷ đầu tư vào hạ tầng giao thông Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng, những năm qua, tỉnh Gia Lai đã tranh thủ mọi nguồn lực từ kinh phí Trung ương, địa phương để triển khai đầu tư, khánh thành hàng loạt dự án đường kết nối ven biển và các vùng động lực. Trong đó, tỉnh đã cơ bản hoàn thành toàn bộ hệ thống đường ven biển quốc gia với kinh phí hàng chục ngàn tỷ đồng. Hàng loạt dự án đường kết nối động lực ven biển đã đi vào hoạt động ở Gia Lai. Ảnh: TUỆ LÂM Các dự án giao thông quan trọng đã hoàn thành như: đường ven biển Cát Tiến - Mỹ Thành, Lại Giang - Thiện Chánh (38,7 km, 2.500 tỷ đồng); tuyến kết nối đường ven biển ĐT.639 tại Hoài Nhơn (7 km, 786 tỷ đồng); tuyến Quốc lộ 19 đến KCN – đô thị Becamex VSIP Bình Định (19,45 km, 1.170 tỷ đồng); tuyến từ trung tâm An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại (9,4 km, 1.044 tỷ đồng); đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (17,98 km, 791 tỷ đồng); tuyến ĐT.638 đến đường ven biển ĐT.639 tại Phù Mỹ (19,2 km, 819 tỷ đồng). Ông Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị quản lý thực hiện tốt công tác bảo hành, bảo trì, đảm bảo an toàn công trình; đồng thời giao các sở, ngành, địa phương khai thác hiệu quả, tiếp tục xây dựng thêm hạ tầng trọng điểm, đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá ở miền Trung, tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

NGỌC OAI