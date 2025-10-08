Xã hội

Khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ ở Huế

SGGPO

Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ được thiết kế theo kiểu nhà sàn, diện tích xây dựng 160m2, tổng diện tích sàn 275m2

Tặng quà lễ khánh thành Nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh lũ ở Huế
Tặng quà lễ khánh thành Nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh lũ ở Huế

>>> Video: Khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ

Sáng 8-10, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương khánh thành và bàn giao Nhà văn hóa - kết hợp tránh lũ tại thôn A Đên, xã A Lưới 3, TP Huế.

Nhà văn hóa cộng đồng - kết hợp tránh lũ được thiết kế theo kiểu nhà sàn, diện tích xây dựng 160m2, tổng diện tích sàn 275m2 với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng do Bộ Tổng tham mưu hỗ trợ hoàn toàn về kinh phí và giao cho công ty 789 Miền trung – thuộc Tổng công ty 789 – Bộ quốc phòng xây dựng. Qua hơn 2 tháng triển khai thi công, công trình đã hoàn thành toàn bộ hạng mục bảo đảm về chất lượng công trình và đúng hồ sơ thiết kế, các tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, đặc biệt là phù hợp với văn hóa của đồng bào dân tộc nơi đây.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ thôn A Đên không chỉ là công trình phục vụ dân sinh mà còn là biểu tượng của niềm tin, tình đoàn kết giữa Quân đội với nhân dân. Đây sẽ là địa điểm sinh hoạt văn hóa, hội họp, học tập của bà con, đồng thời là món quà tránh trú an toàn mỗi khi thiên tai bão lũ xảy ra.

Cũng tại buổi lễ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao tặng 100 suất quà mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Lưới 3 và tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho địa phương.

VĂN THẮNG

Từ khóa

A Lưới 3 Tổng Công ty 789 Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam Phạm Trường Sơn Bộ Tổng Tham mưu Nhà văn hóa Lễ khánh thành Nhà sàn nhà tránh trú lũ nhà văn hóa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn