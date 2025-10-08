Khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ ở Huế

Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ được thiết kế theo kiểu nhà sàn, diện tích xây dựng 160m 2 , tổng diện tích sàn 275m 2 .

Tặng quà lễ khánh thành Nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh lũ ở Huế

>>> Video: Khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ

Sáng 8-10, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương khánh thành và bàn giao Nhà văn hóa - kết hợp tránh lũ tại thôn A Đên, xã A Lưới 3, TP Huế.

Nhà văn hóa cộng đồng - kết hợp tránh lũ được thiết kế theo kiểu nhà sàn, diện tích xây dựng 160m2, tổng diện tích sàn 275m2 với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng do Bộ Tổng tham mưu hỗ trợ hoàn toàn về kinh phí và giao cho công ty 789 Miền trung – thuộc Tổng công ty 789 – Bộ quốc phòng xây dựng. Qua hơn 2 tháng triển khai thi công, công trình đã hoàn thành toàn bộ hạng mục bảo đảm về chất lượng công trình và đúng hồ sơ thiết kế, các tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, đặc biệt là phù hợp với văn hóa của đồng bào dân tộc nơi đây.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ thôn A Đên không chỉ là công trình phục vụ dân sinh mà còn là biểu tượng của niềm tin, tình đoàn kết giữa Quân đội với nhân dân. Đây sẽ là địa điểm sinh hoạt văn hóa, hội họp, học tập của bà con, đồng thời là món quà tránh trú an toàn mỗi khi thiên tai bão lũ xảy ra.

Cũng tại buổi lễ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao tặng 100 suất quà mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Lưới 3 và tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho địa phương.

VĂN THẮNG