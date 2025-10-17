Khoa học và công nghệ là “động cơ trung tâm” cho phát triển xanh, bền vững

Ngày 17-10, tại Quảng Trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững”.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận 5 nhóm vấn đề lớn: dự báo bối cảnh quốc tế và trong nước trước biến đổi khí hậu; vai trò của khoa học – công nghệ trong chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thể chế hỗ trợ; mô hình thực tiễn chuyển đổi xanh trong các ngành, địa phương, doanh nghiệp; các giải pháp trọng tâm để hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW và Kết luận 81-KL/TW của Trung ương.

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh: “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố quyết định giúp Việt Nam đạt tăng trưởng hai con số. Khoa học và công nghệ cũng giúp Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045”.

Theo đồng chí Huỳnh Thành Đạt, chuyển đổi xanh là điều kiện tiên quyết nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo vệ môi trường và đảm bảo phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp xanh, coi khoa học – công nghệ là động lực trung tâm để đạt mục tiêu tăng trưởng xanh, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu ý kiến

Các chuyên gia, nhà khoa học thống nhất rằng doanh nghiệp phải là lực lượng nòng cốt trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ xanh; đồng thời cần chính sách đồng bộ về thể chế, tài chính, nhân lực và truyền thông xã hội để tạo sức bật cho quá trình chuyển đổi.

Tại hội thảo, nhiều mô hình tiêu biểu được chia sẻ, như: nông nghiệp thông minh, công nghiệp sạch, khu công nghệ cao thân thiện môi trường, cho thấy hướng đi bền vững đang dần hình thành từ thực tiễn.

Ban tổ chức hội thảo cho biết, các tham luận, kiến nghị sẽ được tổng hợp đầy đủ để báo cáo với lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ chuyển đổi xanh, góp phần đưa Việt Nam tiến tới mục tiêu “đất nước xanh – thịnh vượng – bền vững” trong kỷ nguyên mới.

Tin liên quan Khoa học công nghệ và chuyển đổi số: Đã thành lá chắn bảo vệ người dân hay kế hoạch trên giấy?

MINH PHONG