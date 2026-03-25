Tây Ninh: Cảnh sát giao thông mở đường, kịp thời cứu người nguy kịch

Ngày 25-3, anh N.T.C. (xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh) đã đến Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng trực tiếp gửi thư cảm ơn hai chiến sĩ CSGT kịp thời hỗ trợ đưa mẹ anh đi cấp cứu.

Trước đó, tối 23-3, mẹ anh C. bất ngờ xuất hiện các triệu chứng nôn ói, tê tay, dần mất cảm giác rồi ngất xỉu. Gia đình lập tức đưa đi bệnh viện, nhưng do quốc lộ 22B đông phương tiện nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, trong khi tình trạng bệnh diễn tiến nhanh.

Trong lúc lo lắng, anh C. dừng xe cầu cứu tổ CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra. Tiếp nhận thông tin, thiếu tá Đào Tuyến Hậu và đại úy Ngô Quốc Anh, thuộc Tổ CSGT số 4, nhanh chóng báo cáo chỉ huy, đồng thời sử dụng mô tô đặc chủng bật tín hiệu ưu tiên, dẫn đường cho xe chở bệnh nhân.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, xe chở bệnh nhân di chuyển quãng đường khoảng 15km trong thời gian ngắn, đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để phẫu thuật và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Anh N.T.C đến Trạm CSGT Trảng Bàng gửi lời cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đã góp phần cứu mẹ anh qua cơn nguy kịch

Đoạn clip ghi lại sự việc sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT trong lòng người dân.

QUANG VINH