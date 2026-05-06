Tây Ninh: Tạm giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép, bị truy nã

Ngày 6-5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết đã phát hiện một nhóm người vừa nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Nhóm người bị phát hiện nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Trước đó, lúc 5 giờ 30 cùng ngày, tại khu vực mốc 170/1 (ấp Rừng Dầu, xã Bến Cầu), tổ công tác Chốt Cầu Trắng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện 3 người đàn ông đi bộ từ Campuchia vào Việt Nam không qua cửa khẩu.

Qua kiểm tra, cả 3 người khai nhận xuất cảnh trái phép sang Campuchia vào ngày 5-5, sau khi được tuyển dụng qua mạng với lời mời làm việc “online”.

Danh tính những người này được xác định gồm N.V.T (sinh năm 2002, quê Vĩnh Long), N.H.H (sinh năm 1990, quê Quảng Ninh) và N.V.N (sinh năm 1996, quê Bắc Ninh).

Trước đó, 3 người này đều từng có thời gian làm việc tại Campuchia. Trong đó, riêng N.V.N cho biết từng làm việc tại Kampot và đã được bàn giao về Việt Nam qua cửa khẩu Hoa Lư vào tháng 10-2025.

*Trước đó, trong hai ngày 30-4 và 1-5, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng bộ đội biên phòng cũng bắt giữ 4 trường hợp liên quan đến truy nã, truy tìm khi làm thủ tục nhập cảnh. Trong đó, 3 người bị truy nã về các tội gây rối trật tự công cộng và mua bán trái phép chất ma túy; 1 người bị truy tìm liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Tiếp nhận 4 công dân từ Campuchia liên quan lừa đảo trực tuyến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an TPHCM đã phối hợp các đơn vị liên quan vừa tổ chức tiếp nhận 4 công dân Việt Nam, do phía Campuchia trao trả tại Cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Các công dân Việt Nam được Campuchia trao trả. Ảnh: Công an TPHCM Theo thông tin ban đầu, các công dân này vi phạm pháp luật tại Campuchia do liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến, lao động trái phép, nhập cảnh trái phép vào Campuchia và có địa chỉ tại TPHCM trước khi xuất cảnh. Trong số các trường hợp được tiếp nhận, cơ quan chức năng phát hiện Trịnh Quang Khải (sinh năm 1994) là đối tượng đang bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”. Đối tượng trên được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM để xử lý theo quy định của pháp luật.

QUANG VINH - KIẾN VĂN - CẨM NƯƠNG