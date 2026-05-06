Sắp xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm

Theo quyết định xét xử, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm sẽ hầu tòa vào ngày 20-5. Vụ án được xét xử công khai tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Thông tin được Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết sáng 6-5, phiên toàn dự kiến kéo dài 6 ngày. Theo quyết định xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Có 4 luật sư tham gia bào chữa cho bà Tiến.

Cùng tội danh, bị cáo Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT) và 3 người của Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế gồm: Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng Kỹ thuật dự toán), Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc) và Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc).

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Cùng vụ án, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”, với cáo buộc nhận tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng từ các nhà thầu; bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Như Báo SGGP đã thông tin, trong quá trình lựa chọn và triển khai 10 gói thầu, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và bị cáo Nguyễn Chiến Thắng cùng một số cá nhân đã có nhiều sai phạm trong việc “gợi ý” chỉ định tư vấn nước ngoài khi chưa được phê duyệt, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu trái quy định; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thiếu căn cứ của dự án xây dựng cơ sở 2 của các bệnh viện: Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Hà Nam trước đây (nay là Ninh Bình).

Theo cáo buộc, trong quá trình triển khai dự án, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm của Bộ Y tế và các đơn vị liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra. Các dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức phải dừng thi công gần 4 năm, gây thất thoát, lãng phí số tiền đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

Cơ quan công tố cáo buộc, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 dự án trên. Sai phạm của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, cùng với cán bộ cấp dưới gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền hơn 803 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được đơn tố giác tội phạm của 10 nhà thầu. Đơn tố giác có nội dung giống nhau về việc bị cáo Nguyễn Chiến Thắng yêu cầu các nhà thầu phải chi "hoa hồng" tương ứng với 5% giá trị gói thầu khi được thanh toán, tạm ứng. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nêu, do muốn được Nguyễn Chiến Thắng tạo điều kiện, không gây khó khăn trong quá trình thi công, thanh quyết toán nên các nhà thầu phải thực hiện theo yêu cầu trên. Các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của 2 dự án đã trực tiếp đưa tiền cho bị cáo Nguyễn Chiến Thắng tổng số 88,4 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận nhiều lần được cấp dưới là bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đưa tiền, tổng số 2,5 tỷ đồng. Tới nay, gia đình các bị cáo và những người liên quan đã nộp khắc phục hậu quả tổng số tiền 63,5 tỷ đồng, trong đó bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến được ghi nhận nộp 14,5 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG