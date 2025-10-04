Tây Ninh thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường

Ngày 4-10, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết vừa ban hành quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh trên cơ sở hợp nhất chức năng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An và Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh.

Nước trên những con kênh gần bãi rác xã Thạnh Hoá (Tây Ninh) đen ngòm

Theo đó, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh thực hiện chức năng nhận vốn từ ngân sách, vốn tài trợ, viện trợ, huy động từ các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn vốn khác theo quy định để tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi; hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với các dự án phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường, qua đó góp phần cải thiện chất lượng môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh được trực tiếp quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đàm phán, ký kết các hợp đồng huy động vốn, nhận tài trợ, ủy thác, cho vay, hỗ trợ lãi suất vay, trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, theo pháp luật Việt Nam.

Quỹ Bảo vệ môi trường có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, được sử dụng con dấu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tây Ninh, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định.

Đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh quyết định đình chỉ, thu hồi vốn hỗ trợ, cho vay khi phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về sử dụng vốn của Quỹ.

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh Tây Ninh; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của Sở Tài chính. UBND tỉnh Tây Ninh ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tây Ninh quản lý nguồn vốn, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường.

NGỌC PHÚC