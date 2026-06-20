TECHWORLD 2026 khai mở kỷ nguyên AI

Từ ngày 20 đến 21-6-2026, tại Nhà Thi Đấu Tân Bình (TPHCM), Thế Giới Di Động tổ chức sự kiện công nghệ quy mô lớn mang tên TECHWORLD by Thế Giới Di Động 2026.

ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO công ty Cổ phần đầu tư Điện máy Xanh khai mạc sự kiện.

Đây không chỉ là không gian trải nghiệm những xu hướng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất mà còn là nơi kết nối cộng đồng, truyền cảm hứng sáng tạo và lan tỏa các giá trị nhân văn sâu sắc đến thế hệ trẻ Việt Nam.

Trong bối cảnh AI đang thay đổi căn bản cách thức làm việc và học tập, TECHWORLD 2026 quy tụ hơn 20 thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới như HP, ASUS, Lenovo, Dell, Samsung, OPPO, Xiaomi... để trình diễn những hệ sinh thái hiện đại nhất. Khách tham quan sẽ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các dòng laptop và điện thoại thông minh tích hợp AI, giúp tối ưu hóa hiệu suất sáng tạo nội dung và giải trí hằng ngày.

Điểm nhấn thu hút giới trẻ chính là chuỗi workshop chuyên đề với sự góp mặt của các KOL công nghệ uy tín như Duy Luân, Tuấn Ngọc và Tài Xài Tech. Thông qua những chia sẻ thực tế, người dùng sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về cách vận dụng AI như một công cụ đắc lực để nâng cao năng lực bản thân trong kỷ nguyên số.

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày sản phẩm, sự kiện còn mang đến bầu không khí sôi động với giải đấu Liên Minh Huyền Thoại dành riêng cho sinh viên trên toàn quốc. Đây là sân chơi E-Sport quy mô do Thế Giới Di Động phối hợp cùng MSI tổ chức với thể thức ARAM 5vs5 đầy kịch tính.

Với sự tham gia của 16 đội tuyển, giải đấu không chỉ là màn tranh tài kỹ năng mà còn là dịp để cộng đồng sinh viên giao lưu, kết nối và gặp gỡ các caster, streamer nổi tiếng. Đây là minh chứng cho việc công nghệ hiện đại luôn song hành cùng các hoạt động giải trí lành mạnh và tinh thần kết nối bền vững.

Một trong những hoạt động ý nghĩa tại sự kiện là việc Thế Giới Di Động trao tặng quỹ học bổng trị giá 1 tỷ đồng để hỗ trợ các bạn trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19. Khoản tài trợ này tương đương 100 suất học bổng, nhằm tiếp thêm động lực cho các em trên con đường học vấn.

Chia sẻ về sự kiện, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO công ty Cổ phần đầu tư Điện máy Xanh nhấn mạnh: “Nếu biết tận dụng, AI có thể giúp các bạn trẻ học nhanh hơn, sáng tạo nhiều hơn. Chúng tôi tin rằng sự phát triển của công nghệ cần đi cùng với trách nhiệm xã hội, tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng”.

Bên cạnh những trải nghiệm công nghệ, TECHWORLD 2026 còn dành tặng nhiều ưu đãi thiết thực cho khách tham dự. 100% khách tham quan đều nhận được voucher mua hàng trị giá từ 300.000 đến 500.000 đồng, cùng cơ hội trúng thưởng Laptop AI, màn hình LCD và máy in mỗi ngày. Đặc biệt, sự kiện còn có 9 suất ưu đãi mua laptop với mức giảm giá lên đến 50%.

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