5G đạt cột mốc 3 tỷ thuê bao toàn cầu

Theo Báo cáo Di động Ericsson (EMR) số tháng 6-2026, thế giới vừa chính thức ghi nhận cột mốc quan trọng khi số lượng thuê bao 5G toàn cầu vượt ngưỡng 3 tỷ vào quý I-2026.

Tại Việt Nam, 5G đang trở nên thông dụng nhờ nhà mạng đã đầu tư lớn trong thời gian qua

Dữ liệu từ Ericsson cho thấy, trong quý I-2026, thế giới đã ghi nhận thêm 162 triệu thuê bao 5G mới, đưa tổng số lên 3,1 tỷ. Tốc độ tăng trưởng này được dự báo sẽ duy trì mạnh mẽ, đạt 6,4 tỷ thuê bao vào cuối năm 2031, chiếm hơn một nửa tổng số thuê bao di động toàn cầu.

Đáng chú ý, tại các thị trường tiên phong như Tây Âu, Bắc Mỹ và Đông Bắc Á, tỷ lệ thuê bao 5G dự kiến sẽ đạt hoặc vượt ngưỡng 90% vào năm 2031.

Về mặt hạ tầng, hiện có khoảng 390 nhà mạng đã cung cấp dịch vụ 5G thương mại, trong đó hơn 90 nhà mạng đã triển khai mạng 5G Standalone (5G SA). Sự chuyển dịch sang 5G SA là yếu tố then chốt giúp các mạng di động xử lý lượng dữ liệu khổng lồ.

Điểm nhấn trong sự phát triển của 5G giai đoạn này chính là sự trưởng thành của công nghệ chia lát cắt mạng (network slicing) trên nền tảng 5G SA. Theo báo cáo, số lượng dịch vụ thương mại dựa trên công nghệ này đã tăng từ 65 lên 84 dịch vụ trên toàn cầu.

Ông Erik Ekudden, Giám đốc Công nghệ của Ericsson, nhận định, trong kỷ nguyên AI vật lý, mô hình lưu lượng sẽ thay đổi căn bản từ tập trung tại trung tâm dữ liệu sang các tác nhân AI phân tán trên nhiều thiết bị và hạ tầng đô thị, kết nối chủ yếu qua 5G. Khi đó, mạng di động không còn đơn thuần cung cấp kết nối "nỗ lực tối đa" (best effort) mà trở thành hạ tầng thông minh thiết yếu.

Dù ngành viễn thông đã bắt đầu thảo luận về tiêu chuẩn 6G với kiến trúc lấy AI làm trọng tâm (AI-native), dự kiến triển khai thương mại vào khoảng năm 2030, nhưng nền tảng 5G hiện tại vẫn đóng vai trò xương sống cho mọi kết nối thông minh trong ít nhất một thập kỷ tới.

Tại Việt Nam, bà Rita Mokbel, Tổng Giám đốc Ericsson Việt Nam, nhận xét quốc gia đang có tốc độ ứng dụng 5G mạnh nhờ vùng phủ sóng ngày càng mở rộng và việc ứng dụng AI để nâng cao hiệu năng mạng. Ericsson cam kết hợp tác để hiện thực hóa tiềm năng của 5G như một nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế.

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