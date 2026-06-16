Samsung khởi động “Tiếp từng bước tiến” vì một Việt Nam khỏe mạnh

Samsung Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Y tế khởi động chiến dịch “Tiếp từng bước tiến”, đây là một chuỗi hoạt động cộng đồng thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe, ứng dụng công nghệ AI cá nhân hóa để hỗ trợ người dân hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe bền vững,.

Chương trình Tiếp từng bước tiến” nhằm tạo ra môi trường rèn luyện thể chất bền vững.

Tâm điểm của chiến dịch là giải chạy cộng đồng Galaxy Run, một hoạt động quy mô do Samsung Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương (T5G) trực thuộc Bộ Y tế và Báo VNExpress. Dự kiến diễn ra vào ngày 21-6-2026 tại TPHCM, giải chạy kỳ vọng thu hút khoảng 5.000 lượt người dân tham gia.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện đơn lẻ, tinh thần thể thao còn được duy trì thường xuyên thông qua sân chơi Galaxy Running Club. Đây là cộng đồng người yêu vận động được tổ chức định kỳ vào mỗi cuối tuần tại hai đầu cầu Hà Nội và TPHCM. Hoạt động này nhằm tạo ra môi trường rèn luyện thể chất bền vững, nơi người dùng có thể kết nối thông qua mục “Together” và “Thể dục” trên ứng dụng Samsung Health để cùng nhau chinh phục những mục tiêu sức khỏe.

Bên cạnh các hoạt động thể chất, chiến dịch còn chú trọng đến công tác đào tạo và nâng cao nhận thức thông qua chuỗi hội thảo chuyên đề. Đáng chú ý là các buổi hội thảo dành cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố nhằm thảo luận về việc ứng dụng công nghệ số và thiết bị thông minh trong quản lý sức khỏe cộng đồng.

Song song đó, các diễn đàn dành riêng cho sinh viên cũng được triển khai nhằm cung cấp kiến thức về các chỉ số sinh học quan trọng. Hoạt động này hướng tới việc giúp giới trẻ tự xây dựng lộ trình chăm sóc bản thân dựa trên các dữ liệu khoa học, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa nỗ lực và kết quả thực tế trong việc cải thiện lối sống,.

Để hỗ trợ các hoạt động cộng đồng đạt hiệu quả tối ưu, Samsung tích hợp sâu hệ sinh thái công nghệ gồm dòng Galaxy S26 và Galaxy Watch8 series làm nền tảng kết nối. Thông qua Galaxy AI, các nỗ lực nhỏ hàng ngày của người dùng được lượng hóa thành các chỉ số trực quan như Điểm sức khỏe tim mạch (Heart Health Score) hay Chỉ số sinh tồn (Vitals).

Các tính năng này giúp người tham gia các giải chạy hay câu lạc bộ vận động có thể đánh giá cấp độ chạy, xây dựng giáo án phù hợp hoặc nhận biết khi nào cơ thể cần nghỉ ngơi dựa trên 5 tín hiệu sinh học quan trọng. Ngay cả khía cạnh dinh dưỡng cũng được hỗ trợ qua tính năng đo Chỉ số chống oxy hóa trên da, tạo động lực duy trì chế độ ăn lành mạnh cho người tham gia chiến dịch...

KIM THANH