Amazon Web Services đưa vào vận hành Local Zone tại Hà Nội

Việc Amazon Web Services (AWS) chính thức đưa vào vận hành Local Zone tại Hà Nội, điểm hạ tầng đám mây đầu tiên của hãng tại Việt Nam đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho tiến trình kết nối dữ liệu...

AWS Local Zone đưa hạ tầng đám mây đến sát người dùng cuối

Vai trò cốt lõi và trực diện nhất của AWS Local Zone tại Hà Nội chính là việc đưa hạ tầng đám mây đến sát người dùng cuối. Thay vì phải kết nối tới các trung tâm dữ liệu ở xa, các tổ chức Việt Nam giờ đây có thể triển khai các ứng dụng đòi hỏi độ trễ cực thấp ở mức mili giây.

Đặc biệt, đây là một trong những điểm hạ tầng đầu tiên cung cấp các lớp lưu trữ chuyên sâu như Amazon S3 One Zone-IA và Amazon EBS Local Snapshots. Tính năng này đóng vai trò then chốt cho các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức quản lý dữ liệu thuê bao nhạy cảm, cho phép tạo bản sao lưu và xử lý dữ liệu ngay tại Việt Nam.

Khẳng định tầm vóc của dự án, ông Jeff Johnson, Giám đốc Điều hành khu vực ASEAN của AWS, nhận định Việt Nam là một trong những nền kinh tế số năng động nhất khu vực, việc ra mắt Local Zone tại Hà Nội nhằm đưa năng lực điện toán và lưu trữ đẳng cấp thế giới đến ngay sát khách hàng Việt Nam.

Vai trò của trung tâm này không chỉ dừng lại ở hỗ trợ kỹ thuật, mà còn tạo lập một nền tảng công bằng để các nhà phát triển và tổ chức trong nước có thể xây dựng, mở rộng quy mô và cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường quốc tế. Thông qua kết nối internet trực tiếp hoặc đường truyền riêng chuyên dụng AWS Direct Connect, doanh nghiệp Việt Nam chính thức được tiếp cận toàn diện hệ sinh thái dịch vụ AWS toàn cầu từ chính hạ tầng đặt tại Hà Nội, khai mở không gian tăng trưởng mới dựa trên nền tảng dữ liệu bền vững.

KIM THANH