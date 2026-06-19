Sôi động thị trường TV mùa World Cup 2026

Tại Việt Nam, sức nóng của World Cup 2026 bắt đầu lan tỏa đến thị trường điện máy. Thị trường TV năm nay chứng kiến cuộc cạnh tranh sôi động giữa các thương hiệu lớn như TCL, Samsung, LG và Sony, với hàng loạt công nghệ hiển thị mới được giới thiệu nhằm thu hút người tiêu dùng.

TCL đã tung ra nhiều dòng TV trước mùa World Cup 2026

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường GfK, thị trường TV Việt Nam trong năm 2025 ghi nhận khoảng 2,2 triệu thiết bị bán ra với tổng giá trị gần 24.000 tỷ đồng. Dù tổng lượng tiêu thụ có sự sụt giảm nhẹ (0,4%), nhưng bức tranh thị trường lại ghi nhận một điểm sáng rực rỡ: phân khúc cao cấp, đặc biệt là TV OLED, tăng trưởng vượt trội tới 26,7% so với năm trước. Điều này minh chứng cho sự dịch chuyển mạnh mẽ của người Việt sang các dòng sản phẩm chất lượng cao nhằm nâng cấp trải nghiệm giải trí tại gia.

Số liệu từ nền tảng Metric.vn cũng cho thấy một xu hướng tương tự trong quý 1-2026, ngành hàng TV và phụ kiện đạt tốc độ tăng trưởng 72% với doanh thu 348,6 tỷ đồng. Trong đó, Smart TV là dòng sản phẩm dẫn dắt thị trường khi chiếm tới 7/10 sản phẩm có doanh thu cao nhất.

Giới công nghệ đã dành nhiều ưu ái cho những công nghệ mới của TV TCL

Giữa bối cảnh cạnh tranh gắt gao, TCL đã tạo nên một bước đột phá quan trọng khi trình làng dòng TV SQD-Mini LED đầu tiên trên thị trường, mẫu TCL C8L. Đây được xem là quân bài chiến lược giúp hãng này không chỉ duy trì vị thế ở phân khúc phổ thông mà còn vươn vòi sang phân khúc cao cấp, đối đầu trực tiếp với các dòng OLED truyền thống,.

Điểm khác biệt cốt lõi của TCL C8L nằm ở sự kết hợp giữa ưu điểm của Super QLED và hệ thống đèn nền Mini LED mật độ siêu cao. Với 4.032 vùng sáng và độ sáng đạt ngưỡng kỷ lục 6.000 nits, thiết bị cho phép tái tạo độ tương phản sâu và chi tiết sắc nét tuyệt đối. Đối với những fan túc cầu giáo, tần số quét 144Hz trên C8L là một tính năng “đắt giá”, giúp triệt tiêu hiện tượng nhòe hình trong những pha bóng tốc độ cao,.

Đáng chú ý, TCL tiếp tục phát huy lợi thế làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất tấm nền đến thành phẩm để đưa ra mức giá vô cùng cạnh tranh. Với dải kích thước từ 55 đến 98 inch và mức giá dao động từ 37,5 đến 150 triệu đồng, TCL đang hiện thực hóa chiến lược đưa công nghệ hiển thị đỉnh cao xuống phân khúc giá dễ tiếp cận, mở rộng tệp khách hàng trong mùa World Cup.

Người mua TV cần tìm hiểu các thông số kỹ thuật để chọn TV phù hợp

Không đứng ngoài cuộc chơi, các đối thủ khác cũng đồng loạt tung ra những tuyệt tác công nghệ. Samsung mở rộng dòng TV Micro RGB với nhiều tùy chọn kích thước đến 115 inch, đồng thời duy trì sức hút của dòng OLED S95H tích hợp Samsung Art Store, LG gây ấn tượng khi đưa dòng TV OLED evo AI W6 thiết kế dán tường trở lại, hỗ trợ truyền tải không dây 4K 165Hz. Trong khi đó, Sony chọn hướng đi riêng với BRAVIA 9 II và BRAVIA 7 II sử dụng hệ thống đèn LED True RGB điều khiển độc lập để tái hiện màu sắc chính xác nhất.

Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ lớn như CellphoneS, Điện Máy Xanh hay FPT Shop, lượng khách tìm mua TV đã tăng 10-20% và dự kiến sẽ bùng nổ 70-80% khi giải đấu cận kề. Xu hướng chung của người tiêu dùng năm nay là ưu tiên các mẫu TV có kích thước lớn từ 65 đến 75 inch, hỗ trợ tần số quét từ 120Hz trở lên để đảm bảo sự mượt mà cho từng khoảnh khắc trên sân cỏ.

Có thể thấy, World Cup 2026 không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy cuộc cách mạng thiết bị hiển thị tại Việt Nam. Nhưng với những đột phá về công nghệ SQD-Mini LED và chiến lược giá linh hoạt, TCL đang tăng cường cạnh tranh ở phân khúc TV cao cấp với các dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ hiển thị mới.

KIM THANH