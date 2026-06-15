Lenovo triển khai công nghệ AI tại World Cup 2026

Lenovo vừa công bố việc cung cấp nền tảng hạ tầng tích hợp AI gần thời gian thực cho giải bóng đá FIFA World Cup 2026, nhằm hỗ trợ phát sóng IPTV (Internet Protocol Television – truyền hình giao thức Internet) với độ trễ siêu thấp song song với các hình thức phát sóng truyền thống qua cáp và vệ tinh.

Hạ tầng tích hợp AI của Lenovo hỗ trợ phát sóng World Cup 2026.

Giải pháp này đồng thời tăng cường khả năng phân phối nội dung thông minh và hỗ trợ ra quyết định cho các hoạt động trọng yếu trong toàn bộ hệ sinh thái và công tác vận hành của giải đấu.

Với vai trò Đối tác Công nghệ Chính thức của FIFA, Lenovo sẽ triển khai hệ thống máy chủ tại Trung tâm Phát sóng Quốc tế (International Broadcast Center - IBC) ở Dallas, Texas, cung cấp năng lực điện toán, thiết bị và các giải pháp tích hợp AI cần thiết để truyền phát từng khoảnh khắc của mọi trận đấu đến người hâm mộ trên toàn cầu, đồng thời hỗ trợ công tác phát sóng có quy mô lớn nhất trong lịch sử FIFA World Cup. Hơn 17.000 thiết bị Lenovo và Motorola cùng hơn 200 kỹ sư được triển khai tại các sân vận động và khu tập luyện, góp phần bảo đảm quá trình tổ chức và vận hành diễn ra thông suốt.

Các giải pháp công nghệ của Lenovo đã giúp giảm đáng kể độ trễ trong hạ tầng IPTV phục vụ giải đấu, với thời gian trễ hiện duy trì dưới 5 giây. Nhờ đó, người hâm mộ có thể theo dõi diễn biến trận đấu gần như theo thời gian thực, đồng thời có được trải nghiệm đồng bộ hơn.

Hệ thống máy chủ Lenovo ThinkSystem SR635 V3 cùng các công nghệ liên quan sẽ đảm nhiệm quản lý khối lượng dữ liệu video khổng lồ trực tiếp truyền về từ các sân vận động trên khắp Bắc Mỹ, đồng thời vận hành luồng phát sóng IPTV của FIFA thông qua thu nhận, xử lý và phân phối nội dung trận đấu gần như tức thời qua 10 kênh phát sóng đến hơn 1.000 màn hình trong hệ sinh thái FIFA.

Công nghệ của Lenovo không chỉ phục vụ hoạt động phát sóng, mà còn được triển khai tại Trung tâm Điều hành Công nghệ của FIFA ở Miami và Trung tâm Điều hành Giải đấu trong suốt thời gian diễn ra FIFA World Cup 2026.

Đây là “bộ não điều phối” của giải đấu, nơi toàn bộ hệ thống công nghệ được giám sát và quản lý gần như theo thời gian thực bởi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm cùng ban lãnh đạo FIFA. Với sự hỗ trợ từ các giải pháp doanh nghiệp của Lenovo, hai trung tâm điều hành này giúp ban tổ chức theo dõi, đánh giá và khi cần thiết có thể xử lý kịp thời các vấn đề vận hành phát sinh trong toàn bộ giải đấu.

Ashley Gorakhpurwalla, Chủ tịch Bộ phận Giải pháp Hạ tầng của Lenovo, cho biết: “Hạ tầng AI của Lenovo đang định hình lại trải nghiệm FIFA World Cup, mang đến các khoảnh khắc nổi bật gần như theo thời gian thực, góc nhìn đa chiều và những thông tin phân tích chuyên sâu ở quy mô toàn cầu. Cùng với FIFA, chúng tôi đang triển khai AI trong môi trường vận hành thực tế quy mô lớn, giải quyết bài toán độ trễ, vận hành trong những điều kiện khắt khe nhất thế giới và đưa hàng tỷ người hâm mộ đến như được trực tiếp theo dõi từng diễn biến trên sân, qua đó thiết lập một tiêu chuẩn mới cho thể thao trực tiếp”.

KIM THANH