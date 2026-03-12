Tình báo Mỹ: Chính quyền Iran vẫn duy trì được sự kiểm soát

Các đánh giá tình báo Mỹ cho thấy, chính quyền Iran vẫn duy trì được sự kiểm soát và chưa đối mặt nguy cơ sụp đổ, bất chấp gần 2 tuần bị Mỹ và Israel không kích liên tục.

Máy bay không người lái của Iran. Ảnh: TASNIM

Theo CNA, các báo cáo tình báo cho thấy bộ máy lãnh đạo tôn giáo của Iran vẫn duy trì sự gắn kết, ngay cả sau khi Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Một quan chức Israel cấp cao cũng thừa nhận trong các cuộc thảo luận kín rằng, chưa có gì đảm bảo cuộc chiến sẽ dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Iran.

Các báo cáo tình báo Mỹ cho biết, lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ban lãnh đạo tạm thời sau cái chết của ông Khamenei vẫn kiểm soát đất nước. Trong khi đó, các đánh giá cũng cho thấy các lực lượng dân quân người Kurd chưa đủ lực để tiến hành chiến dịch quân sự hiệu quả chống lại lực lượng an ninh Iran.

Các đánh giá này được đưa ra trong bối cảnh sức ép chính trị tại Mỹ gia tăng do giá dầu tăng mạnh vì xung đột. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cho biết chiến dịch quân sự lớn nhất của Mỹ kể từ năm 2003 có thể “sớm kết thúc”, song việc tìm ra cách chấm dứt chiến sự có thể khó khăn, nếu ban lãnh đạo cứng rắn của Iran vẫn đứng vững.

KHÁNH MINH