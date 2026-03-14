Mỹ ném bom đảo Kharg của Iran

Ngày 14-3, theo kênh Al Jazeera, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã phá hủy hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, nơi được coi là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran.

Một nhà máy lọc dầu trên đảo Kharg. Ảnh: XINHUA

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) đã thực hiện một trong những cuộc không kích quy mô nhất lịch sử Trung Đông theo chỉ đạo của ông, nhằm xóa sổ các mục tiêu quân sự trên đảo Kharq - "viên ngọc quý" của Iran.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên hòn đảo này chưa bị tấn công. Tuy nhiên, ông Donald Trump cũng cảnh báo nếu Iran hoặc bất kỳ bên nào khác có hành động cản trở sự lưu thông an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, ông sẽ lập tức xem xét lại quyết định này.

Trong diễn biến khác, Israel đã bác bỏ đề nghị đàm phán trực tiếp từ Lebanon với lý do động thái này đã quá muộn. Giới chức Israel cho rằng, dù Chính phủ Lebanon cùng chia sẻ mục tiêu giải giáp Hezbollah, nhưng Lebanon lại không thể hành động vì lo ngại nguy cơ nội chiến.

Trước đó, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã bày tỏ thiện chí muốn đàm phán trực tiếp với Israel ngay trong tuần này nhằm chấm dứt cuộc xung đột leo thang, sau khi Hezbollah tham chiến chống Israel để ủng hộ Iran.

PHƯƠNG NAM