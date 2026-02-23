Tết Bính Ngọ: Du lịch lập đỉnh cao mới, đón 14 triệu lượt khách

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày (14 đến 22-2) ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam với ước tính 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với tết năm 2025.

Khách quốc tế tăng cao

Trong 9 ngày nghỉ tết, lượng khách quốc tế tăng cao ở nhiều trung tâm du lịch lớn. Đà Nẵng ước đón 510.000 lượt khách quốc tế, tăng 32%; TP Huế đón 238.200 lượt, tăng 207%; Hà Nội 217.000 lượt, tăng 55%; TPHCM 170.000 lượt, tăng 51,7%; An Giang 98.588 lượt, tăng 28,6%; Khánh Hòa 120.000 lượt, tăng 23,08%...

Đáng chú ý, tại TP Huế và Đà Nẵng, lượng khách quốc tế tiệm cận khách nội địa, cho thấy, sức hút ngày càng rõ nét của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Lễ hội đầu năm mới tại Lào Cai

Dịp tết năm nay ghi nhận nhiều sản phẩm, điểm đến mới được đưa vào khai thác như: Vườn thực vật Hà Nội, không gian du lịch văn hóa Thung Ui (Ninh Bình), khu du lịch tàu ngầm Nha Trang Impression (Khánh Hòa), đảo hoa cánh bướm (Cà Mau), công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure (TPHCM).

Không khí du xuân tại Hà Nội

Nhiều địa phương miễn phí vé tham quan tại các di tích nổi tiếng như: Yên Tử (Quảng Ninh), Lam Kinh (Thanh Hóa), Quần thể di tích Cố đô Huế, Thành Nhà Hồ, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải…

Hà Nội và TPHCM miễn phí một số tuyến xe buýt và đường sắt đô thị phục vụ người dân, du khách du xuân.

Các doanh nghiệp lữ hành đẩy mạnh tour chuyên đề tết, trải nghiệm văn hóa bản địa. Xu hướng đặt dịch vụ trực tuyến, cá nhân hóa hành trình và đặt tour sớm trước tết gia tăng rõ rệt.

Du khách quốc tế trải nghiệm văn hóa dân gian tại Hạ Long

Công suất phòng bình quân toàn quốc đạt 55-60%. Nhiều điểm đến đạt mức rất cao như: Sa Pa 90-95%, Phú Quốc 95%, Lô Lô Chải (Tuyên Quang) 100%.

Hàng không, đường sắt tăng tải

Ngành đường sắt tổ chức 906 chuyến tàu tuyến Hà Nội - TPHCM, cung ứng khoảng 384.000 chỗ, tăng 7% so với tết năm 2025. Các hãng hàng không tăng mạnh năng lực vận chuyển: Vietnam Airlines bổ sung hơn 60.000 chỗ; Vietjet cung ứng thêm 390.000 chỗ; Bamboo Airways khôi phục và tăng tần suất nhiều đường bay.

Các hãng hàng không tăng tải phục vụ cao điểm

Du lịch tàu biển cũng khởi sắc với hơn 10.000 lượt khách, nhiều tàu quốc tế cập cảng tại Quảng Ninh, Khánh Hòa, Huế, Đà Nẵng.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 9 ngày nghỉ tết, các điểm đến duy trì an ninh trật tự, niêm yết và bán đúng giá, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện tình trạng quá tải cục bộ tại Tràng An (Ninh Bình), Đồng Văn (Tuyên Quang), chùa Hương (Hà Nội), chùa Đồng (Quảng Ninh).

Ngành du lịch bước vào năm mới với đà phục hồi vững chắc, nền tảng quản lý điểm đến được củng cố và xu hướng tiêu dùng dịch vụ ngày càng chất lượng, trải nghiệm hơn.

MAI AN