Thái Lan đạt thỏa thuận cho tàu dầu qua eo biển Hormuz

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố, nước này đã đạt thỏa thuận với Iran nhằm bảo đảm các tàu chở dầu của Thái Lan được quá cảnh an toàn qua eo biển Hormuz.

Iran ra lệnh quay đầu cho một tàu chở hàng hướng đến Karachi tại eo biển Hormuz. Ảnh: Trending Now

Theo CNA, phát biểu họp báo ngày 28-3, Thủ tướng Thái Lan Anutin khẳng định rằng động thái này dự kiến ​​sẽ giúp xoa dịu những lo ngại liên quan đến việc cung cấp nhiên liệu cho Thái Lan, vào thời điểm các tuyến đường hàng hải trong khu vực bị gián đoạn đáng kể.

Xung đột Trung Đông từ cuối tháng 2 đã khiến khu vực Đông Nam Á đang chịu tác động mạnh từ thiếu hụt nhiên liệu, trong đó tại Thái Lan xuất hiện tình trạng xếp hàng dài tại các trạm xăng.

Hàng dài xe ô tô xếp hàng chờ đổ xăng tại một trạm xăng ở huyện Ban Kraut, tỉnh Buri Ram. Ảnh: Bangkok Post

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27-3 cho biết, đã buộc 3 tàu quay đầu và tuyên bố hạn chế lưu thông đối với các tàu liên quan tới “đối thủ” của nước này. Theo cơ quan an ninh hàng hải Vương quốc Anh, trong tháng 3 đã có 24 tàu thương mại bị tấn công hoặc gặp sự cố tại khu vực vùng Vịnh. Trong đó, một tàu hàng Thái Lan đã bị tấn công tại khu vực này, khiến 3 thuyền viên mất tích.

HẠNH CHI