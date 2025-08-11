“Thần đồng” tin học Gia Lai giành HCV Olympic tại nóc nhà thế giới

Ngày 11-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, tuyên dương em Lê Kiến Thành (học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) vừa giành Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế 2025 tại Bolivia – quốc gia Nam Mỹ được mệnh danh “nóc nhà thế giới”.

Bolivia có địa hình cao trung bình 3.500m, khí hậu lạnh và không khí loãng, gây nhiều khó khăn cho thí sinh. Thành chia sẻ, sự chênh lệch múi giờ và điều kiện khắc nghiệt khiến em mất ngủ, mệt mỏi, nhưng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè, em đã kịp thích nghi, giữ vững tâm lý để hoàn thành bài thi.

Học sinh Lê Kiến Thành xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế tại Bolivia

Theo Thành, khi bước vào phòng thi, tiếng gõ bàn phím dồn dập từ thí sinh khắp thế giới khiến em không khỏi áp lực. “Em cố nén hơi thở, giữ sự tập trung tối đa để hoàn thành bài thi”, Thành kể. Kết quả, em xuất sắc giành HCV tại kỳ thi quy tụ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải qua hai ngày thi chính thức (mỗi ngày 5 giờ) với những bài toán thuật toán hóc búa.

Các lãnh đạo, thầy cô... chúc mừng thành tích của em Lê Kiến Thành

Tại buổi gặp mặt, thầy Huỳnh Lê Minh – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – tự hào cho biết, Lê Kiến Thành là học sinh xuất sắc, từng dẫn đầu top 15 đội tuyển quốc gia dự Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương và giành Huy chương Bạc. Tại Bolivia, Thành tiếp tục dẫn đầu 4 học sinh Việt Nam dự Olympic Tin học Quốc tế 2025.

“Trong học chuyên sâu, Thành luôn thể hiện rõ thực lực, đặc biệt ở kỹ năng lập trình chuỗi ngôn ngữ cơ bản; dù ở bất kỳ tình huống khó khăn nào, kể cả trên đấu trường quốc tế, em vẫn giữ sự tập trung, bản lĩnh và kiên trì để bứt phá”, thầy Minh nhận xét.

Cũng theo thầy Minh, suốt thời gian học tại trường, Thành là nguồn cảm hứng cho bạn bè khi liên tiếp chinh phục nhiều giải thưởng lớn: giải Nhất môn Tin học kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; giải Nhất (bảng chuyên) Kỳ thi Tin học trẻ toàn quốc; HCV ICPC National bảng học sinh THPT 2024; HCV ICPC Regional Asia Hanoi bảng học sinh THPT…

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn khẳng định, thành tích của Lê Kiến Thành không chỉ củng cố niềm tin vào chất lượng giáo dục của nhà trường và tỉnh Gia Lai, mà còn truyền cảm hứng để học sinh trong tỉnh và cả nước mạnh dạn vươn ra thế giới. “Thầy mong các trò lấy Thành làm động lực, và hy vọng sau này em sẽ đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, thầy Lê Vinh bày tỏ.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các đại diện trao hoa, quà chúc mừng em Lê Kiến Thành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang khẳng định, thành tích của Thành minh chứng cho trí tuệ, khát vọng vươn xa của tuổi trẻ Gia Lai và Việt Nam. Thành tích này không đến từ may mắn mà là kết quả của hàng nghìn giờ miệt mài học tập, rèn kỹ năng, ý chí bền bỉ và đam mê. Đồng thời ông cũng gửi thông điệp tới học sinh: “Hãy tin vào chính mình. Dù xuất phát điểm khiêm tốn, với đam mê và nỗ lực, các em có thể làm nên kỳ tích”.

Dịp này, tỉnh đã trao thưởng “nóng” 100 triệu đồng cho em.

NGỌC OAI