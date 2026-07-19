Pháp luật

Thanh Hóa: Tai nạn lao động khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương

SGGPO

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương tại một trang trại chăn nuôi ở địa bàn xã Thạch Quảng.

Một góc khu vực trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Dabaco ở xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa
Một góc khu vực trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Dabaco ở xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa

Trưa 19-7, ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại khu vực trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (đóng tại thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng), khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 18-7, trong lúc sửa chữa tại khu vực bể lọc của trang trại chăn nuôi thuộc Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, anh B.V.V. nghi bị điện giật và rơi xuống hố. Thấy vậy, anh T.V.L. cùng các công nhân ở gần đó lần lượt xuống ứng cứu nhưng cũng gặp nạn.

Sau đó, các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu. Tuy nhiên, đến sáng 19-7, đã có 5 người tử vong.

Hai người bị thương còn lại hiện đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tại bệnh viện.

Nhận được thông tin, UBND xã Thạch Quảng huy động các lực lượng chức năng phối hợp doanh nghiệp cứu hộ, bảo vệ hiện trường và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

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Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ việc

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng yêu cầu Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa tạm dừng hoạt động tại khu vực xảy ra sự cố, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Chính quyền địa phương thành lập các đoàn đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Phía công ty cũng đã chủ động thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình các nạn nhân.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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DƯƠNG QUANG - THANH TUẤN

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