Gia Lai: Gãy cần bơm bê tông, 1 người tử vong

Ngày 20-5, ông Trương Nam Phong, Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động trong xây dựng, khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày tại căn nhà trên đường Biên Cương (khu phố 4, phường Bồng Sơn). Thời điểm này, xe bơm bê tông đỗ trên đường Biên Cương đang vươn cần để bơm bê tông phục vụ sửa chữa, nâng cấp căn nhà. Trong lúc thi công, nhiều người nghe tiếng nổ lớn, một cần bơm bê tông bị nứt, gãy đổ, va trúng những người làm việc phía dưới.

Tại hiện trường, cần bơm bê tông bị gãy nhiều khúc. Ảnh: DIỆP SƯƠNG

Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, 1 nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Những người còn lại đang được điều trị, trong đó có 1 trường hợp bị thương nặng.

Trưa cùng ngày, lực lượng công an phối hợp các bên bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

NGỌC OAI