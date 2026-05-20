Xã hội

Gia Lai: Gãy cần bơm bê tông, 1 người tử vong

SGGPO

Ngày 20-5, ông Trương Nam Phong, Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động trong xây dựng, khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày tại căn nhà trên đường Biên Cương (khu phố 4, phường Bồng Sơn). Thời điểm này, xe bơm bê tông đỗ trên đường Biên Cương đang vươn cần để bơm bê tông phục vụ sửa chữa, nâng cấp căn nhà. Trong lúc thi công, nhiều người nghe tiếng nổ lớn, một cần bơm bê tông bị nứt, gãy đổ, va trúng những người làm việc phía dưới.

img-0724-1-3796-4608.jpeg
Tại hiện trường, cần bơm bê tông bị gãy nhiều khúc. Ảnh: DIỆP SƯƠNG

Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, 1 nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Những người còn lại đang được điều trị, trong đó có 1 trường hợp bị thương nặng.

Trưa cùng ngày, lực lượng công an phối hợp các bên bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin liên quan
NGỌC OAI

Từ khóa

tai nạn gãy cần bơm bê tông tai nạn xây dựng công an điều tra hiện trường khám nghiệm hiện trường Bồng Sơn Gia Lai sửa nhà

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn