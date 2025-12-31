Thành lập Bảo tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau

Bảo tàng lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau đặt ở số 01, đường Nguyễn Tất Thành, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau (trụ sở Tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu trước đây). Nơi đây sẽ lưu giữ, bảo tồn, trưng bày có hệ thống các tư liệu, hiện vật, hình ảnh phản ánh quá trình hình thành, phát triển và đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và nhân dân tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ lịch sử.

Không dừng ở việc trưng bày hiện vật, bảo tàng còn là thiết chế văn hóa - giáo dục quan trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật; nhất là hiện vật gốc gắn liền với các sự kiện, nhân vật tiêu biểu của Đảng bộ, quân và nhân dân tỉnh qua các thời kỳ, bảo đảm tính chân thực, khoa học, gắn với yếu tố lịch sử.

TẤN THÁI