Sức bật của Đồng bằng sông Cửu Long

Thành lập Bảo tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau

SGGP

Ngày 30-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức công bố quyết định thành lập Bảo tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau.

Bảo tàng lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau đặt ở số 01, đường Nguyễn Tất Thành, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau (trụ sở Tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu trước đây). Nơi đây sẽ lưu giữ, bảo tồn, trưng bày có hệ thống các tư liệu, hiện vật, hình ảnh phản ánh quá trình hình thành, phát triển và đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và nhân dân tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ lịch sử.

Không dừng ở việc trưng bày hiện vật, bảo tàng còn là thiết chế văn hóa - giáo dục quan trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật; nhất là hiện vật gốc gắn liền với các sự kiện, nhân vật tiêu biểu của Đảng bộ, quân và nhân dân tỉnh qua các thời kỳ, bảo đảm tính chân thực, khoa học, gắn với yếu tố lịch sử.

TẤN THÁI

Từ khóa

Tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng Đường Nguyễn Tất Thành Đấu tranh cách mạng Hiện vật UBND tỉnh Cà Mau Thiết chế Tư liệu Cà Mau Tự lực

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn